Pirmadienį ministerija viešai pristatys naują įmonę ir jos veiklą.

Urėdijos pagrindinė būstinė turėtų įsikurti Panevėžio rajone, Katinų kaime. Iš pradžių ji turės 42 regioninius padalinius, jų skaičius vėliau sumažės iki 26.

Įmonė kol kas neturi nuolatinio vadovo – jai laikinai vadovaus buvęs Panevėžio miškų urėdas Valdas Kaubrė – jis iki šiol laikinai vadovavo Lietuvos miškotvarkos institutui

Pasak M. Norbuto, pirmadienį institutas bus reorganizuotas į Valstybinių miškų urėdiją, o Generalinė miškų urėdija vėliau bus likviduota.

Nepaisant to, kad urėdijų reforma jau baigiama, ji vis dar kritikuojama, raginama ją stabdyti. Seimo narys socialdemokratas Juozas Olekas praėjusį penktadienį teigė, kad dėl jos ketinama kreiptis į Konstitucinį Teismą. Be to, urėdijų darbuotojų išeitinėms kompensacijoms gali prireikti kelių milijonų eurų.

Aplinkos ministerijos atstovai yra pranešę, kad dėl pertvarkos urėdijas gali palikti apie 300 darbuotojų. Pernai valdžia skelbė, kad darbo gali netekti apie 400 žmonių iš 4 tūkstančių, o profesinės sąjungos skaičiavo, kad jų gali būti apie tūkstantį.

Skaičiuojama, kad užbaigus pertvarką ir sukūrus naują įmonę, kasmet bus sutaupoma po 10 mln. eurų įmonės lėšų ir iki 3 mln. eurų iš valstybės biudžeto.