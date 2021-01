Vienu tokiu skelbimu su Delfi pasidalijo skaitytojas. Biržų feisbuko skelbimų grupėje moteris apsimeta parduodanti vakcinas nuo koronaviruso, kurias neva gali gauti iš JAV.

„Ribotas kiekis! Vienas buteliukas – 5 dozės. Pridėsiu 5 švirkštus! Vakcina su sertifikatu. Laikomas šaldymo talpykloje. Šalutinio poveikio nėra. Pati pasiskiepijau. Sesuo dirba Amerikoje, tad bus siunčiama iš Amerikos! Tai siuntimas gali užtrukti. Saugokime save ir kitus!“ – rašoma skelbime.

Sukčių skelbimas internete apie neva parduodamą vakciną nuo COVID-19 DELFI montažas

Policija atkreipia gyventojų dėmesį į šį sukčiavimo būdą, pasinaudojus susiklosčiusia padėtimi, ir prašo nesusivilioti netikrais pasiūlymais. Kaip Delfi sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, policija iki šiol gavo 4 pranešimus apie internete patalpintus skelbimus apie vakcinos pardavimus, jie yra tikrinami.

„Už sukčiavimą numatyta baudžiamoji atsakomybė, maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki 3 metų“, – pažymi R. Matonis.

Biržų rajono policijos komisariatas savo feisbuko paskyroje taip pat informavo gyventojus apie melagingą informaciją, pasirodžiusią vienoje iš feisbuko grupių.

„Iš karto sakome kad šis skelbimas yra netikras. Jo paskelbimo priežastys gali būti įvairios, tačiau pagrindinės dvi yra: paprasčiausias bandymas sukčiauti ieškant patiklių žmonių arba bandymas skleisti nepasitikėjimą valstybės institucijų veikla“, – informuoja Biržų policija.

Pasak jos, skelbimo nuotraukoje pavaizduota kompanijų „BioNTech“ ir „Pfizer“ sukurta vakcina „Comirnaty“ ir atkreipia dėmesį, kad ji turi būti laikoma ir gabenama temperatūroje nuo -90 °C iki -60 °C, o atšildžius turi būti nedelsiant sunaudota.

„Net ir esant geriausiems norams, nesugadintos vakcinos iš Amerikos niekas į Lietuvą neatsiųs, nes be specialios įrangos neįmanoma užtikrinti jos laikymui keliamų reikalavimų.

Būkite atsargūs, neužkibkite ant tokių skelbimų jauko, apie tai informuokite vyresnio amžiaus žmones“, – rašo Biržų policija.

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Vytautas Beniušis pažymi, kad šis minimas atvejis yra dar viena melagiena, kurių apie vakciną nuo COVID-19 netrūksta. Jis pabrėžia, kad įsigyti vakcinos per socialinius tinklus gyventojai neturi galimybės.

„Prioritetinės visuomenės grupės, o vėliau ir kiti gyventojai nuo COVID-19 ligos bus skiepijami valstybės pagal ekspertų pateiktus pasiūlymus ir nustatytą konkrečią skiepijimo eilę. Todėl socialiniuose tinkluose pasirodančios apgaulingos žinutės, kviečiančios gyventojus savarankiškai įsigyti vakcinos, yra sukčių bandymus išvilioti iš gyventojų pinigus. Kviečiame visuomenę būti atsakinga ir nepasiduoti nesąžiningų žmonių mėginimams tokiu būdu pasipelnyti“, – sako SAM atstovas.

Kaip informuoja SAM, šiuo metu vakcinos įsigijimai vyksta per Europos komisiją ir įsigyti jos komercinėje rinkoje galimybės nėra. Be to, prekyba vaistiniais preparatais yra licencijuojama, o jos neturint, ši veikla negali būti vykdoma. Todėl tokius skelbimus platinantys asmenys sukčiauja ir siūlo įsigyti neegzistuojančią arba suklastotą prekę, kurios vartojimas gali turėti sunkių padarinių sveikatai.

Delfi primena, kad COVID-19 vakcinacija Lietuvoje prasidėjo pernai gruodžio 27 d. Į Lietuvą atgabenus vakcinas nuo koronaviruso, pirmiausia skiepijami medikai, slaugos, globos darbuotojai, rizikos grupėse esantys žmonės, vėliau ir visi likusieji gyventojai.