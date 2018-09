Pasak protestuotojų, Kultūros ministerija neatsižvelgė į reikalavimus kelti sektoriaus darbuotojų atlyginimus po 150 eurų jau kitąmet, ministerija įsipareigojo juos padidinti vidutiniškai po 21 eurą, tam skirdama 3,5 mln. eurų. Kultūros darbuotojų profesinių sąjungų teigimu, pernai Lietuvoje kultūros srities darbuotojų vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 593 eurai atskaičius mokesčius, jis buvo trečioje vietoje pagal mažumą Europos Sąjungoje. Šalyje pernai iš viso buvo 13,3 tūkst. kultūros ir meno darbuotojų. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson penktadienį po susitikimo su profesinėmis sąjungomis akcentavo, kad ministerija sieks vykdyti įsipareigojimus kultūros ir meno sektoriaus darbuotojams. „Savaime suprantama, kad atsiradęs didelis darbo užmokesčio finansinis atotrūkis nuo kitų sektorių netenkina kultūros darbuotojų, tačiau šį atotrūkį sunku išlyginti per vienus metus. Todėl darbo užmokesčio didinimą tikslinga išdėlioti per trejus metus“, – kalbėjo L. Ruokytė-Jonsson. Savo ruožtu premjeras Saulius Skvernelis nemano, kad kultūros atstovams yra pagrindas nuomonę reikšti piketuojant, nes pastaruoju metu Vyriausybė nuolat didino kultūrininkų užmokestį, o kitąmet algas žadama pakelti 21 euru. „Jeigu 21 euras yra trupinys, na atleiskite“, – Žinių radijui praėjusią savaitę kalbėjo premjeras.











