Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, minėtuose trijuose miestuose sekmadienį buvo užfiksuoti 33 laipsniai karščio. Tai aukščiausia temperatūra, fiksuota šią vasarą. Praėjusio savaitgalio dienomis didžiojoje Lietuvos dalyje vyravo aukštesnė nei 30 laipsnių temperatūra. Šią savaitę iki penktadienio orai bus panašūs. Penktadienio rytas dar turėtų būti šiltas, bet popiet didelėje šalies dalyje pradės lyti, griaudės perkūnija. „Šis atmosferos frontas turėtų karštį jau išstumti, savaitgalį šalyje turėtų dažniau lankytis trumpi lietūs, o temperatūra bus būdinga įprastai lietuviškai vasarai“, – BNS sakė sinoptikas Tadas Kantautas. Per karščius visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones gerti daugiau skysčių, vėsinti kūną, riboti fizinį aktyvumą, nepalikti vaikų ir gyvūnų uždaruose automobiliuose. Einant į lauką rekomenduojama užsidėti galvos apdangalą, rengtis laisvais, natūralios medžiagos drabužiais, atviras kūno vietas, lūpas tepti apsauginiais kremais nuo saulės, nešioti akinius nuo saulės.

