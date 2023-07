Rugpjūčiui – nauja klimatologo prognozė: Lietuvą pasieks šilumos pliūpsnis

Doc. Gintauto Stankūnavičiaus pasaulio orų apžvalga ir prognozės:



Rytoj prasideda paskutinis kalendorinės vasaros mėnuo. Lietuvoje tai daugiausia atostogų metas ir ne veltui, mat rugpjūtis dažnai (ir vidutiniškai) būna šiltesnis už birželį, o kartais net už liepą. Be to, pastarųjų dešimtmečių klimato duomenys rodo, kad rugpjūtis, kaip ir visas vasaros sezonas palaipsniui Lietuvoje (ir beveik visoje Europoje) šyla – apie 0,3–0,4 °C per dešimtmetį.