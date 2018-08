Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad penktadienį dieną dieną nepastoviai debesuota. Daug kur, daugiausia Vakarų Lietuvoje, trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Kai kur kills škvalas, kruša. Tądien pūs pietryčių, pietų vėjas, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15–20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 28–33 laipsniai šilumos. Naktį bus mažai debesuota, nelis, vėjas pietryčių, 5–10 metrų per sekundę, rytą vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–17 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 16–20, pajūryje 21–23 laipsniai. Dieną nepastoviai debesuota, daug kur, daugiausia Vakarų Lietuvoje, trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur škvalas, kruša. Vėjas pietryčių, pietų, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15–20 metrų per sekiudę. Aukščiausia temperatūra 28–33 laipsniai. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį prognozuojamos liūtys, perkūnija, vietomis lis smarkiai, kils škvalas. Vėjas per škvalą sieks 15–20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15–20 laipsnių. Dieną daug kur palis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai. Kai kur perkūnija. Temperatūra dieną 19–24 laipsniai.











