Klimatologas – apie naujausią vasaros prognozę: galime sulaukti didelių karščių, perspėja dėl permainų

Paklaustas, kur buvo užstrigusi vasara, klimatologas priminė, jog gegužės mėnesį šilti orai Europoje pasiskirstė skirtingai.

„Jeigu vidurio ir rytų Europoje šis mėnesis, kaip ir Lietuvoje, buvo vėsesnis nei įprastai, tai vakarų, pietvakarių Europoje buvo šilčiau. Ispanijoje tai bus vienas karštesnių gegužės mėnesių per labai ilgą laiką. Tai (šiluma, aut. p.) Europoje pasiskirstė netolygiai. Ir įžanga į vasarą – gegužės mėnuo – rytuose, pas mus, buvo vėsiau“, – kalbėjo D. Valiukas.

Jis kalbėjo, jog birželio pradžia klimatologiškai „dar nėra tikrasis vasaros mėnuo“.

„Jeigu rytų Lietuvoje jau prasideda vasara, tai vakarų Lietuvoje, pajūryje, žemaičių aukštumoje, viskas kiek vėliau. Ir jeigu mes pažvelgtume keliasdešimt metų atgal, tai klimato kaita perstumia ir sezonus – vasaros ilgėja, jos prasideda anksčiau.

Tai vasara prasidėdavo dar vėliau, birželio viduryje kažkur, pajūryje – dar vėliau. O dabar mes jau turime pakitusią situaciją, kad vasara prasideda kiek anksčiau – birželio mėnesio pradžioje“, – pasakojo klimatologas.

D. Valiukas Žinių radijo laidoje „Aktualusis interviu“ kalbėjo, jog pati vasaros pradžia įprastai ne visada būna labai karšta.

Birželis, anot klimatologo D. Valiuko, turėtų būti artimas daugiametėms normoms.

„Birželis numatomas pakankamai įprastas daugiametėms normoms – vidutinė birželio temperatūra 15,9. tai tiek pagal temperatūrą, tiek ir pagal kritulius, žiūrint iš šios dienos, turėtų būti pakankama artima normai. Žinoma, bus ir tų karštų dienų, ir vasariškų liūčių, kurios yra neišvengiamos vasaros laikotarpiu.

Bet bendrai, skirtingai nuo praėjusių trijų metų, kai turėjome labai karštus birželius, jie trys pateko į karščiausių birželių istoriją, tai buvo šiek tiek anomalija, tai dabartinės prognozės pasisako už labiau lietuvišką birželį“, – teigė laidos pašnekovas.

Klimatologas D. Valiukas priminė, jog pernai turėjome rekordiškai šiltą vasarą.

„Dėka šilto birželio ir pačios šilčiausios per meteorologinius stebėjimus liepos, rugpjūtis jau buvo vėsesnis. Tas laikotarpis iš šiandien žiūrint jau yra per ilgas, kad galėtume pasakyti apie visą vasarą. Nes viskas per daug keičiasi.

O birželis, tos keturios savaitės, kai sudaromos preliminarios prognozės, kurios irgi nėra pačios tiksliausios, į tai irgi reikia atsižvelgti. Todėl ilgesniam laikotarpiui mūsų geografinei padėčiai sunkiai įmanoma sudaryti prognozes, kurios turėtų aukštesnį pasitvirtinimo laipsnį“, – teigė klimatologas D. Valiukas.