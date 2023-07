Ilgalaikė orų prognozė: kokia bus liepos pabaiga ir kokios likusios vasaros tikėtis

Vidurvasaris. Paprastai liepa Rytų Europoje (išskyrus jūrų pakrančių zonas) pats lietingiausias mėnuo per metus, tačiau iki šiol vyravę epizodiniai ir lokalūs lietūs sausringumo sąlygas Lietuvoje sumažino labai nežymiai. Ypač sausa spygliuočių ir kai kuriuose mišriuose miškuose. Mūsų šiaurinėse kaimynėse (Latvijoje ir Estijoje) spygliuočių miškų plotas gerokai didesnis, todėl ir miškų gaisrų pavojaus lygis aukštesnis. Nepaisant daug žadančių prognozių šį savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje visame Baltijos regione išliks didelis gaisrų pavojus, o didžiausias bus Latvijoje ir Pietryčių Estijoje. Europos mastu (be Viduržemio jūros regiono) stipriausia sausra fiksuojama pietinėje Vokietijos ir vakarinėje Čekijos dalyje – ten mažai lijo, o pastarosiomis dienomis prasidėjo kaitra (+30 – +35 °C), kuri labai pagreitina sausros vystymąsi. Per kitą savaitę šios sausringos sąlygos minėtuose regionuose išliks, bet dar išsiplės į šiaurinę Prancūziją ir šiaurinę Balkanų pusiasalio dalį.