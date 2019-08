Ketvirtadienio dieną per Lietuvą slinks greitai besiformuojantis ciklonas. Ryto valandomis pietiniuose bei rytiniuose rajonuose prasidėjęs lietus greitai išplis į visą šalį. Smarkiausiai lietūs merks pietinius bei rytinius šalies rajonus.

Dienos kritulių kiekis vietomis gali net viršyti vidutinę daugiametę pusės rugpjūčio mėnesio kritulių normą. Ilgiausiai, iki pat vėlyvo vakaro, ir nepertrūkstamai lis kraštiniuose rytiniuose rajonuose, tame tarpe ir Vilniuje. Vietomis griaudės perkūnija. Vakarinėje šalies dalyje dienai persivėrus į antrą pusę pradės rastis pragiedrulių. Pirmoje dienos pusėje pūs nepastovus, rytinėje šalies pusėje daugiausia šiaurės rytų, vakarinėje - šiaurės vakarų palyginti nestiprus vėjas. Antroje dienos pusėje įsitvirtins šiaurės vakarų, prie jūros vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas, o pačiuose ryčiausiuose rajonuose gali kilti net stiprūs vėjo gūsiai.

Vėsiausia diena bus pietrytinėje šalies pusėje, apie 17-19 laipsnių. Kitur temperatūra svyruos apie 20-22 laipsnius šilumos. Ilgai trunkančiam gausiam lietui ir vėsokam orui turėtų nesiteikti sostinės gyventojai.

Penktadienį jau vyraus trumpalaikiai, mažesnio intensyvumo lietūs, dieną daug kur griaudės perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, tačiau formuojantis perkūnijos debesims, vietomis kils stiprūs trumpalaikiai vėjo gūsiai – škvalas. Naktį oras vės iki 11-16 laipsnių, dieną dieną temperatūra sieks 18-22 laipsnius šilumos.

Sinoptikai lietų klasifikuoja taip:

💧 kai per 12 ar mažiau valandų iškrinta 15 mm kritulių - tai yra tiesiog lietus.

💧pavojingas meteorologinis reiškinys ("Smarkus lietus") fiksuojamas, kai per 12 ar mažiau valandų iškrinta 15–49 mm kritulių.

💧 50-80 mm per <12 h - stichinis meteorologinis reiškinys ("Labai smarkus lietus")

💧80+ mm per 12 h - katastrofinis meteorologinis reiškinys.

Keli praktiniai patarimai (tam atvejui, jei lietus užkluptų automobilyje):

1. Stebėkite eismo sąlygas ir reaguokite į specialiųjų tarnybų nurodymus. Didesnių liūčių metu į kritines Vilniaus miesto vietas Grinda išsiunčia budinčius ekipažus, kurie nukreipia eismą aplinkiniais, neužliejamais maršrutais.

2. Sumažinkite greitį – didelės liūties metu sumažėja matomumas, todėl per didelis greitis kelia pavojų visų eismo dalyvių saugumui. Be to, dideliu greičiu važiuojant net ir per negilią balą, sukeliamos bangos gali užpilti automobilio variklį.

3. Nerizikuokite važiuodami per užsemtus gatvių plotus. Neretai pasitaiko atvejų, kad stiprus vandens slėgis vamzdynuose „iššauna“ šulinių dangčius, todėl užtvindytose atkarpose yra rizika įsmukti į atvirą šulinį.

4. Jei kyla abejonių, ar automobilis saugiai įveiks užtvindytą atkarpą – geriau rinkitės saugesnį aplinkinį maršrutą. Visada galite pasinaudoti Waze ar kita navigacijos programėle.