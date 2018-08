„Iki 16 valandos buvo nuversta 13 medžių, tiek kartų vyko mūsų pareigūnai jų šalinti. Įvykiai užregistruoti Šiauliuose, Marijampolėje ir Tauragėje,“ – BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento budėtojas. Šiauliuose medis užvirto ant mašinos, kitur nuvirtę medžiai didesnės žalos nepadarė. Sinoptikai skelbė, kad penktadienį daug kur, daugiausia Vakarų Lietuvoje, galimi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kils škvalas, kruša. Pūs pietryčių, pietų, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas, jo greitis sieks 6–11 m/s, daug kur gūsiai iki 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra bus 28–33 laipsniai. Šeštadienio naktį taip pat prognozuojamos liūtys, perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kils škvalas. Vėjas per škvalą sieks 15–20 m/s. Temperatūra naktį sumažės iki 15–20 laipsnių. Dieną daug kur palis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra dieną sieks 19–24 laipsnius. Sekmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Dieną galima kruša. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, dieną kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 12–17, pajūryje iki 19, dieną 18–23 laipsniai.











