Lenkijos pareigūnai šią savaitę uždraudė maudytis daugiau kaip penkiasdešimtyje paplūdimių nuo Svinouiscio miesto vakaruose iki Gdynės rytuose – pareigūnų teigimu, dėl karščių neįprastai šiltame vandenyje prisiveisė labai daug toksiškų rudų melsvabakterių, keliančių pavojų sveikatai. Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai sako, kad kol kas Baltijos jūros pakrantėje ties Lietuva nėra sąlygų daugintis šioms bakterijoms. Klaipėdos, Palangos, Neringos miestų savivaldybių atstovai BNS patikino, kad paplūdimiuose dumblių padidėjimo neužfiksuota. Susiję straipsniai: Maudynių sezonas: kur geriau nekišti kojos? Į Palangą atvykę rusai: ilsėtis pas jus pigu – pas mus kainos pritaikytos maskviečiams Visuomenės sveikatos centro Klaipėdos padalinio Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rima Šimkuvienė sako, kad pajūryje ties Giruliais liepos viduryje buvo fiksuojamas enterokokų, žarnyno lazdelių padidėjimas, šiuo metu taršos neliko. Tuo metu dėl dumblių kol kas problemų nekilo. „Liepos 13 dieną buvo viršijamos normos, o jei jos viršijamos, yra tikimybė, kad vanduo užterštas fekalijomis. Žydėjimas taip pat yra užterštumas, yra fosforo, azoto padidėjimas, dumbliai kaupiasi, susidaro puvimo procesas, tad kaupiasi ir bakterijų“, – sakė R. Šimkuvienė. Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja Aistė Kubiliūtė sako, kad vyraujant rytiniam vėjui, priekrantės vandenys nustumiami, juos keičia giluminiai vandenys. „Pavojaus, kad, pavyzdžiui, alergines reakcijas sukeltų vaikams, dėl dumblių nėra. Aišku, estetinis aspektas yra, nemalonu plaukioti. Bet informacijos, kad buvo kažkas sutrikdyta, kad būtų kažkas užsikrėtę, būtų viduriavimas, nėra, nes nėra tokių dumblių koncentracijų“, – teigė A. Kubiliūtė. Specialistė atkreipia dėmesį, kad bakterijų dauginimasis vyksta šiltesniame vandenyje, dumbliams dauginantis vandenyje sumažėja deguonies, mikroorganizmai nusėda ant kranto, sukelia nemalonų kvapą. Anot jos, Lietuvos pajūryje net ir per karščius vyravo vakarinių krypčių vėjai, atnešantys vandenis iš atviros jūros. Tuo metu vyraujant rytiniams vėjams, anot jos, atnešamas vanduo iš Kuršių marių, kur vyksta intensyvesnis žydėjimas. „Tai labiausiai jaučiasi Melnragėje, Karklėje. Šiuo metu pavojaus rimtesnio nėra“, – sakė ji. Savo ruožtu Lenkijos specialistai informuoja, kad tokio intensyvaus melsabakterių dauginimosi įprastai šaltoje Baltijos jūroje nebuvo 12 metų. Vokietijoje pareigūnai perspėja dėl didesnio nei įprasta vibrionų augimo šiltoje Baltijos jūroje. Šios bakterijosgali sukelti žmonių ligas, kurios, jei imuninė sistema nusilpusi, gali baigtis mirtimi. Daugiausia pavojaus bakterijos kelia sergantiems chroniškomis ligomis, tokiomis kaip diabetas ar ŽIV.











