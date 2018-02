Tokį faktą žiniasklaidai atskleidė pabėgėliai iš Šiaurės Korėjos. Jie tvirtina, kad merginos ne tik entuziastingai palaiko sportininkus, bet taip pat entuziastingai privalo tenkinti ir šalies valdančiosios partijos šulų poreikius lovoje.

Maždaug 230 narių palaikymo komanda, atvykusi į Pietų Korėją, buvo ne kartą įvardyta kaip sumanus Pchenjano „žavesio ginklas“, skirtas bent trumpam nuginti visų mintis apie branduolinius bandymus.

Skelbiama, kad šios moterys akylai stebimos visą parą, joms griežtai draudžiama bendrauti su pašaliniais, o visus darbus jos atlieka poromis po dvi.

54 metų pabėgėlis iš Šiaurės Korėjos „Bloomberg“ teigia: „Vienu žodžiu galiu situaciją apibūdinti taip: sportininkai yra Kim Jong Uno sporto „vergai“. Net ir treneriai, ir tie yra Kim Jong Uno vergai, Šiaurės Korėjos valdančiojo režimo vergai. Taip yra todėl, kad Šiaurės Korėjoje Kim Jong Unas ir jo režimas yra visas pasaulis. Tai galioja tiek sportininkams, tiek jų palaikymo komandai“.

Jie atsirenka žmones, kurie greičiausiai nebandys bėgti, ir tuos, kurie atėję iš režimui lojalios aplinkos.

Štai ką „Bloomberg“ teigia kitas pabėgėlis, 42 metų Lee So Yeon: „Šiaurės Korėjos merginų palaikymo komanda atvažiavo pašokti, pasišypsoti ir padainuoti. Iš pirmo žvilgsnio tas fasadas atrodo džiugiai. Deja, ne viskas taip džiugu – joms neretai tenka prievarta dalyvauti vakarėliuose ir teikti sekso paslaugas.

At the women’s ice hockey at the PyeongChang Winter Olympics, North Koreans cheer: Go for it, go for it, our players, go for it! pic.twitter.com/ELTt4T7VXn

