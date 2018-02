Pasaulį pribloškusi „gražuolių armija“: už besišypsančių veidų – tragiška realybė

Deja, jų pastangos visomis išgalėmis įkvėpti šalies sportininkus visgi buvo bevaisės – olimpiniu medaliu nepasipuošė nė vienas Šiaurės Korėjos atletas.

Kad ir kaip ten būtų, žiniasklaidos dėmesio medalį merginos tikrai pelnė. Pasirodo, žiniasklaida netgi sulaukė gana piktos kritikos, esą Šiaurės Korėjos olimpinė delegacija pristatyta pernelyg šmaikščiai.

„Business Insider“ skelbia, kad nemažai žiniasklaidos priemonių – nuo CNN iki „Reuters“ – kritikuotos dėl stebėtinai teigiamų pranešimų apie Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno seserį ir propagandos reikalų ministrę Kim Yo Jong.

„Fox News“, „The Washington Post“ ir BBC taip pat buvo viešai gėdinamos už tai, kad Kim Jong Uno seserį palygino su JAV prezidento Donaldo Trumpo dukra Ivanka Trump.

Panašu, kad tokia dozė daugiau ar mažiau teigiamos informacijos apie Šiaurės Korėjos režimą, kuris per daug metų kankino, žudė ir kalino milijonus žmonių, o visai neseniai visiems grasino branduoliniu karu su Jungtinėmis Valstijomis, labai retas reiškinys.

At the women’s ice hockey at the PyeongChang Winter Olympics, North Koreans cheer: Go for it, go for it, our players, go for it! pic.twitter.com/ELTt4T7VXn— Anna Fifield (@annafifield) February 10, 2018