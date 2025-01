Įteisinta nauja išmokų vaikams rūšis: jos dydis siekia 364 eurus, yra viena svarbi sąlyga

Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka neskiriama, jei fizinis asmuo prižiūri savo, sutuoktinio ar sugyventinio auginamą vaiką. Be to, siekiant užtikrinti vaikų tinkamą priežiūrą, išmoka neskiriama už daugiau nei 5 to paties fizinio asmens tuo pačiu metu prižiūrimus vaikus, išskyrus, kai visi prižiūrimi vaikai yra iš vienos šeimos.