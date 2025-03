Trumpo pasisakymai apie JAV vaidmenį NATO išryškino karių trūkumą Europoje

Šiuose slaptuose planuose numatoma, kaip Vakarų sąjungininkės gins NATO teritoriją nuo Atlanto vandenyno iki Arkties ir nuo Baltijos regiono per Vidurio Europą iki pat Viduržemio jūros. Per 30 dienų į rytinį aljanso flangą būtų perkelta iki 300 tūkst. karių, tarp kurių būtų daug amerikiečių. Per šešis mėnesius jų skaičius išaugtų iki 800 tūkst., rašo naujienų agentūra „Associated Press“.