Iš Europos Tarybos – itin griežta kritika Lietuvai: situacija siaubinga

Pareigūnų profsąjungos jau ne pirmus metus piktinasi dėl per mažo darbuotojų trūkumo. Šiuo metu kalėjimuose trūksta 450 prižiūrėtojų, tai – 19,3 proc. neužpildytų etatų. Dėl to paplitęs smurtas ne tik tarp kalinių, bet nuolat pasitaiko incidentų ir kai užpuolami patys pareigūnai.

CPT savo ataskaitoje atkreipia dėmesį ir į tai, kad patys prižiūrėtojai kartais peržengia ribas. Kaliniai skundėsi pertekliniu jėgos naudojimu per kratas.

„Taip pat išgirdome skundus, kad prižiūrėtojai kaliniams grasina perkelti juos į kambarius su žemesnės kastos nariais, – rašoma ataskaitoje. – Buvo nusiskundimų ir dėl to, kad prižiūrėtojai įžeidinėja nuteistuosius Alytaus bei Marijampolės kalėjimuose.“

Kaip itin opi problema ataskaitoje nurodomas ne tik paplitęs smurtas tarp kalinių, bet ir baimė dėl to kam nors skųstis. Keturiuose aplankytuose kalėjimuose, kur iš viso apgyvendinta 2500 kalinių, per praėjusius metus dėl užpuolimų pradėta 13 ikiteisminių tyrimų. O štai Panevėžio kalėjime, kur tėra 200 moterų, per tą patį laiką pradėta 11 tyrimų.