Vyriausybė siūlo spartinti Rūdninkų poligono įrengimo darbus

Kaip rašoma aiškinamajame rašte, priėmus siūlomus įstatymo pakeitimus, nereikėtų rengti atitinkamo dokumento dėl teritorijų planavimo, o karinės infrastruktūros projekto parengimas, įskaitant viešojo pirkimo procedūras, užtruktų iki 15 mėn. Be to, patvirtinus pakeitimus, būtų užtikrinta viešojo intereso ir privačių asmenų, iš kurių būtų paimama žemė visuomenės poreikiams, interesų pusiausvyra. Taip pat būtų sudaryta galimybė be aukciono išnuomoti žemę, reikalingą inžinerinių statinių ir įrenginių statybai poligono teritorijoje.