Lietuvos ekspertai reaguoja į žinias po Zelenskio ir Trumpo susitikimo: ragina nepasiduoti emocijoms, įžvelgia nepagarbą

Jis klausia ir atsako į tai, kas per šį pokalbį buvo prarasta. „Anksčiau ar vėliau juodų ir kvailų sąmokslo teorijų maitinama neapykanta vis vien būtų prasiveržusi. Ir gal gerai, kad tai įvyko anksčiau, nei vėliau. Iki tol, kol buvo padėtas parašas, dovanojantis vertingas Ukrainos iškasenas, o mainais už tai nieko neduodantis, – toliau savo mintimis dalijasi politologas. Yra kai kas stipriau už naudą, už pelną. Kartais – net už gyvybę. Tai orumas, kuris yra žmogaus ir žmogiškumo esmė. Žmonės – ne šliužai. Be atsako pažeminta savigarba iškart reiškia pralaimėjimą. Trumpas ir Vance’as troško, kad Zelenskis jų viešai maldautų atsiklaupęs ant kelių, barstydamas galvą pelenais, atgailaudamas už tai, kad užpuolė Rusiją. Tačiau to negali būti. Ne visi pasaulyje žmonės yra sąžinę praradę nekilnojamojo turto vystytojai. Galų gale, žvelgiant į realią praktinę situaciją – kai šoka velniai ir raganos laksto ant šluotų, ar įmanoma sudaryti veiksmingą susitarimą? Vance’as nuolat kartojo, kad Ukraina neturi šiose derybose jokių kortų – nieko, ką derybose galėtų pasiūlyti.