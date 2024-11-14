В Европе эра автомобилей с дизельным двигателем прошла: какова ситуация в Литве

Электромобили пользуются популярностью по всей Европе. В сентябре число новых зарегистрированных электромобилей увеличилось с 4% до более 17%, а гибридов – до 27,4%. Между тем, лидировавшие до этого на рынке автомобили с дизельным двигателем стали сдавать свои позиции. Их зарегистрировали всего 12,8%. В Европе сократились также масштабы регистрации и бензиновых автомобилей, а на некоторых рынках весьма значительно: во Франции на треть, в Германии – на 15%.
Что касается Литвы, то большая часть электромобилей и гибридов здесь сконцентрирована в крупных городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. Рост спроса на инновационные автомобили, по словам экспертов, поощряют разные меры регулирования и помощи, а также совершенствование технологий. Представитель компании Elektrum Lietuva Лаура Дорайте-Гудавичене сказала, что если раньше самым большим препятствием для покупки электромобиля были небольшие батареи и продолжительные поездки, то сейчас ситуация изменилась.
„Батареи стали мощнее, на них можно проехать намного большее расстояние, а современные решение в сфере зарядки батарей, сократили это время до 15-30 минут. Это значительно меняет опыт клиентов“, – сказала Дорайте-Гудавичене.
Отмечают, что в ближайшее время электромобили и гибриды станут доступнее.По словам Дорайте-Гудавичене, технологии становятся дешевле, в Европе появляются зрелые рынки, например, Скандинавские страны, из которых увеличится импорт подержанных автомобилей в Литву.
Рынок сокращается, но жители не одобряют процесс
Автомобили с дизельным двигателем лидировали на рынке Европы в течение многих лет. По данным румынского портала Hot news, 10 лет назад автомобили с дизельным двигателем занимали 50-70% рынка, а сейчас их популярность снизилась до 10%и продолжает снижаться.
Журналист чешского портала Denik Referendum Петр Едличка обратил внимание на то, что в их стране чувствуется недовольство общества в связи с вводимыми ограничениями и снижением доступности автомобилей с дизельным двигателем. Пока в Чехии нет никаких ограничений, тем более запретов. Это связано с тем, что чехи привязаны к традиционным моделям авто, особенно местным автомобилям Škodа, которые всегда были с двигателями внутреннего сгорания. Даже в публичном пространстве меньше говорят о недостатках дизельных двигателей. Чаще всего акцентируют только тот факт, что владельцев таких авто ждут проблемы в столицах других европейских стран, где введены ограничения, сама Чехия их вводить не планирует.
Несмотря на растущий интерес к электромобилям и гибридным автомобилям, на дорогах Литвы все еще остается больше миллиона автомобилей с дизельным двигателем. В Литве введены налоги для водителей загрязняющих окружающую среду автомобилей, крупные города вводят ограничения, но пока все эти меры только постепенно снижают популярность автомобилей с дизельными двигателями. Больше всего в Литве критикуют инфраструктуру зарядки батарей электромобилей.