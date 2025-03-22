В этом году в Литве запрещены зубные пломбы, выделяющие пары ртути

Несмотря на то, что регулирование есть, ртуть в окружение будет попадать еще долго. Эксперты говорят, что больше всего опасности угрожает природе. Летиция Баселга, глава кампании „Ноль ртути“, заметила, что при удалении амальгамы из зуба, ртуть может попасть в воду и в почву, загрязнить водную экосистему и сказаться на дикой природе. Этого пытаются избежать, используя в кабинетах зубных врачей сепараторы. Другая проблема – сжигание материалов, содержащих ртуть, тогда тяжелые металлы ухудшают качество воздуха. Когда это случается? Например, во время кремации человека, у которого были пломбы из амальгамы. Чтобы этого избежать, испанская организация Ecologistas en Acción даже предложила удалять такие зубы перед кремацией, однако власти отклонили эту идею.