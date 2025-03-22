В этом году в Литве запрещены зубные пломбы, выделяющие пары ртути

В Литве использование этих пломб было запрещено с 2025 года. Однако нет точной статистики, которая показала бы, у скольких жителей стоят такие пломбы. Одонтологов просят предоставить информацию об использовании амальгамы, однако нет никаких обязательных распоряжений, наблюдения за процессом или взысканий для тех, кто этого не сделает.
По данным представителя Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Асты Размене, в 2023 году такие данные предоставили всего три клиники, поэтому известно о 149 случаях использования амальгам.
„Самая большая проблема - регионы, но мы не можем утверждать, что ситуация очень плохая. С января 2025 года использование амальгам в Литве полностью запрещено, за исключением случаев, когда есть специфические медицинские показания и нельзя использовать другие материалы. Бывают случаи использования амальгамы, но их стало меньше. У нас есть и обновленный регламент для контроля использования амальгамы“, – сказала Размене.
Собеседница признала, что стоит жестче следить за отчетами клиник, чтобы амальгамы не выбирали только из-за более низкой стоимости без медицинских показателей.
Несмотря на это, миллионы жителей Европы все еще ходят с такими пломбами. Эксперты рекомендуют без надобности не доставать такие пломбы, поскольку во время их удаления в организм может попасть больше ртути, чем тогда, когда пломбу не трогают. Однако если пломба износилась или сломалась, надо обратиться к одонтологу, у которого.
Вред наносит и человеку, и окружению
В последние десятилетия одонтологи и пациенты предпочитали амальгаму за ее прочность, надежность и невысокую цену. Однако с конца XX в. состав амальгамы вызывает озабоченность у ученых, поскольку амальгама содержит ртуть – тяжелый металл, который вреден для здоровья и окружающей среды.
Долгосрочное воздействие небольшого количества ртути может вызвать неврологические заболевания, иммунологические и болезни почек. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает, что из амальгамы выделяется ртуть, все же отмечают, что в большинстве случаев ее воздействие не представляет серьезной угрозы для здоровья человека. Однако, полученные доказательства побудили Евросоюз принять меры предосторожности. В июле 2018 г. в ЕС запретили использовать амальгаму для лечения молочных зубов у детей младше 15 лет, для лечения зубов беременных и кормящих женщин. С января 2019 г. во всех одонтологических клиниках установили фильтры, задерживающие и собирающие частицы ртути, которые есть в сточных водах. А с января 2025 года запрещено использовать амальгаму для лечения всех пациентов.
Несмотря на то, что регулирование есть, ртуть в окружение будет попадать еще долго. Эксперты говорят, что больше всего опасности угрожает природе. Летиция Баселга, глава кампании „Ноль ртути“, заметила, что при удалении амальгамы из зуба, ртуть может попасть в воду и в почву, загрязнить водную экосистему и сказаться на дикой природе. Этого пытаются избежать, используя в кабинетах зубных врачей сепараторы. Другая проблема – сжигание материалов, содержащих ртуть, тогда тяжелые металлы ухудшают качество воздуха. Когда это случается? Например, во время кремации человека, у которого были пломбы из амальгамы. Чтобы этого избежать, испанская организация Ecologistas en Acción даже предложила удалять такие зубы перед кремацией, однако власти отклонили эту идею.
Проблема с сортировкой
Согласно данным нового исследования Испанского бюро здоровья полости рта, примерно у 75% людей старше 45 лет есть пломбы из амальгамы. В зубах у европейцев находятся сотни тысяч тонн амальгамы, особенно много у жителей Германии и Великобритании, там такие пломбы использовали чаще всего. Похожая ситуация в Греции и Польше.
В Дании до 2019 года амальгамой пломбировали 30 000 зубов, а в 2023 г. - 13 914. Несмотря на то, что цифры сокращаются, Датская ассоциация пациентов отмечает, что это все еще большая проблема, а возможность выбора амальгамы как альтернативы называет ошибкой.
В этой скандинавской стране амальгамы относятся к числу „опасных“ отходов, их утилизируют с помощью специального оборудования. По данным датского министерства: „Собранные отходы экспортируют в другие страны ЕС, где их хранят в соляных шахтах или перерабатывают (если это возможно). Переработка таких пломб вызывает большую озабоченность в Польше, где в небольшой деревне Новосёлки прошла акция протеста против свалки амальгамы. Люди опасаются, что ртуть попадет в реку. В деревне, где есть всего 70 домов, окруженной плодородной землей, на участке, принадлежащем местному политику, хотят построить хранилище для пломб (его строительство готова оплатить компания немецкого капитала).
В Греции Служба контроля за здоровьем часто проверяет одонтологические кабинеты, в случае фиксации нарушений назначают штрафы. Утилизацией отходов занимается частная компания, государственные службы на себя такую ответственность не берут. Штраф за неправильную утилизацию амальгамы составляет от 3000 до 60 000 евро.