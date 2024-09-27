Популярный на Западе способ фермерства завоевывает и Литву: самая большая конкуренция – импортные овощи

Сейчас крупнейшее вертикальное хозяйство находится в Дании. Там на 14-этажных полках за год выращивают больше 1000 тонн овощей. Именно опыт датских коллег 5 лет назад вдоxновил Цивинскаса на возвращение из Копенгагена и создание первого вертикального хозяйства в Литве.
„Как и все, сначала я задал себе естественный вопрос – зачем это нужно, неужели не хватает полей? Тогда стал наблюдать, откуда салат привозят в Данию и в Литву. Я заметил, что большая часть зелени в Литву везут из стран Южной Европы и даже Африки. Почему бы е пресечь этот долгий путь? Может, мы можем вырастить высококлассный салат рядом с домом, без химии? Так я начал интересоваться вертикальным земледелием и основал Leafood“, – сказал Цивинскас.
Собеседник сказал, что инвестиции в хозяйство составили 6,5 млн. евро, окупиться оно должно через 5–6 лет. Сейчас Leafood выращивает 365 тонн зелени в год и поставляет ее в торговые точки всей Литвы, стран Балтии, у него есть партнеры в Польше и Германии. Зелень местного хозяйства покупают и литовские рестораны. На вопрос, что самое сложное в деятельности, Цивинскас сказал – конкуренция с дешевым привозным и не всегда качественным салатом.
„Наше самое большое достоинство - стабильность круглый год, отсутствие сезонности. Мы не применяем пестициды, бережем природные ресурсы: выращиваем в городе, используем только энергию возобновляющихся источников. В нашем хозяйстве постоянно звучит классическая музыка, поскольку исследования показали, что это положительно сказывается на рост. Мы не конкурируем с другими вертикальными хозяйствами, а местные хозяйства – дополняем. Самый большой вызов - воспитание потребителя и конкуренция с низкокачественной импортной продукцией“, – сказал предприниматель.
Широкие возможности, но важно оценить пользу
Владельцы вертикальных хозяйств в Испании отмечают, что это земледелие помогает экономить 95% природных ресурсов. Эту информацию подтверждает и основатель Leafood, он прибавил, что урожай к тому же в 200 обильнее. По словам Цивинскаса, со временем вертикальное земледелие станет важной частью европейского сельского хозяйства, но полностью не заменит традиционное земледелие.
„Возможности широкие, но пока некоторые овощи так выращивать невыгодно. Сейчас мы выращиваем только зелень и салаты. В других странах стали выращивать ягоды, легкие овощи“, – сказал собеседник.
Один из примеров, в Чехии успешно работает хозяйство, в котором выращивают помидоры, ежегодно выращивают 6500 тонн, их продают с этикетками Naše rajčata (наши помидоры). Основатель этого хозяйства сказал порталу Deník Referendum, что теплицы, созданные по принципу вертикального хозяйства позволяют использовать датчики и компьютеры, которые напрямую поставляют CO2 и контролируют температуру. Помидоры вырастают из мякоти кокоса, их подкармливают водой с питательными веществами. Не используют пестициды, собирают и используют дождевую воду, второй раз используют воду, которая оказалась лишней во время первого полива.
В Европе есть истории успеха вертикальных хозяйств, однако это дорогой способ, особенно на начальном этапе. Цивинскас сказал, что внедрение современных технологий - это большой вызов, за ним следуют вопросы контроля над процессами.
„Создание такого объемного бизнеса и его поддержка - сложный процесс. Повседневные вызовы, как и в большинстве промышленных и производственных предприятий связаны с человеческим фактором. Мы решаем их путем максимальной автоматизации процессов“, – сказал основатель Leafood.
Ищут инновационные решения
Согласно прогнозам, до 2030 г. масштаб вертикального земледелия составит почти 24 млрд. долларов на мировом рынке. По данным Statista, среднегодовой темп роста в Германии будет 13,9%, похожий показатель роста намечается в Канаде, Японии, намного выше – в Китае. Благодаря позитивным тенденциям в Европе появляется все больше вертикальных хозяйств, однако пытаются оптимизировать расходы на их основание.
Даниэль Подмирсег из Института вертикального хозяйства (Вена) сказал, что до сих пор в Австрии не было ни одного вертикального хозяйства, поскольку рынок небольшой, а появлению таких хозяйств противились владельцы традиционных хозяйств. Однако хорошо известный торговый центр Billa с израильским стартапом решили заняться этой деятельностью. Вертикальное хозяйство занимает немного места, поэтому они установили на стоянке для машин около магазина морской контейнер и создали хозяйство. Его продукцию продают в соседнем магазине. Если проект будет успешным, Billa намеревается установить такие контейнеры около всех своих магазинов.
Используют науку и пытаются передать знания потребителям
Методы вертикального земледелия были известны биологам уже давно. Однако этот процесс непонятен потребителям и может вызвать подозрения. Основатели испанской компании Cantábrica Agricultura Urbana Теса и Хави – биологи. Они сказали, что для создания хозяйства использовали полученные в университете знания о гидропонике и аэропонике, которые широко используются в вертикальных хозяйствах, поэтому они делятся знаниями и с потребителями продукции.
Цивинскас рад, что потребители понимают пользу устойчивого земледелия. Особенно это чувствуется в городах, но путь просвещения людей длинный.
„Потребители уже понимают, что этот способ требует меньше воды, земли и пестицидов, поэтому более дружественный для природы. Кроме того, они оценивают такую продукцию, как более свежую, ведь она ближе к потребителю. Однако для того, чтобы рынок в полной мере оценил продукцию вертикальных хозяйств, необходимо постоянно просвещать потребителей, объяснять им достоинства, проводить дегустации, делиться историями успеха и знакомить с исследованиями, доказывающими пользу продукции для окружения и здоровья. Важно также работать с торговыми сетями и ресторанами, которые помогут распространять информацию и достигнуть более широкой аудитории“, – считает собеседник.