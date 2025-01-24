Ограничение движения транспорта коснется многих Старых городов: как это скажется на малом бизнесе?

Преподаватель экономики испанского университета Rovila i Virgili Рикардо Флорес Филлол убежден, что регуляция необходима, поскольку в Европе растет смертность из-за загрязнения воздуха, а заторы вредят бизнесу больше, чем плата за парковку.
„Убытки, о которых говорит бизнес, не связаны с ограничениями, они связаны с заторами. Даже если ввести ограничения на парковку или зоны низкого уровня загрязнения, в Старый город можно попасть. А вот люди, которые стоят в заторах, не делают покупки, не ужинают в ресторанах, даже доехав до цели, проводят там меньше времени“, – сказал эксперт.
По его словам, важнейший аспект - это хорошо развитая инфраструктура и особенно общественный транспорт для того, чтобы зона низкого уровня загрязнения или повышение платы за проезд были действенными.
Похожую позицию высказали и представители Вильнюсского муниципалитета, отвечая на вопрос, почему плата за парковку в некоторых зонах увеличивается почти вдвое.
„В большей части парковочных мест в Вильнюсе заполненность сейчас составляет 85% и выше, водителям приходится кружить в поисках свободного места, это повышает уровень загрязнения воздуха, уровень шума, появляются дополнительные заторы в часы пик. Горсовет Вильнюсского муниципалитета утвердил План гармоничного движения. В нем выдвинута амбициозная цель – добиться, чтобы к 2030 г. количество поездок на автомобилях, на общественном транспорте или походов пешком сравнялось и составляло примерно по 30%. Сейчас пешком ходит или на общественном транспорте ездит примерно по 1/4 жителей, каждая вторая поездка осуществляется на автомобиле“, – сказали представители муниципалитета.
По данным муниципалитета, в Вильнюсе парковка самая дешевая, если сравнивать с другими столицами ЕС – стоимость парковки в самой дешевой зоне - самая низкая, плата за парковки в самой дорогой зоне - тоже одна из самых низких. Эта тенденция сохранится и после повышения тарифов.
Путем Каунаса следовать не будут
Вильнюсский муниципалитет, как и другие муниципалитеты крупных городов и курортов, по закону об альтернативном горючем, обязан не позже чем до 1 января 2025 года установить зоны низкого уровня загрязнения, поэтому такая зона в Нового года действует в Вильнюсе. Правда, за въезд пока платить не придется.
„Нынешнее правовое регулирование не дает возможности ввести плату за въезд в зону пониженного уровня загрязнения или ввести ответственность за н соблюдение действующих там требований. Поэтому как и когда ввести плату за загрязняющие природу автомобили в этой зоне муниципалитет будет решать только после изменения национальных актов. Пока водителям будут рекомендовать выбирать альтернативные способы передвижения, будут рассказывать о гармоничном движении“, – указали представители муниципалитета.
По данным австралийского портала Der standard, в Вене, несмотря на отлично развитый общественный транспорт, все равно ужесточат движение автомобилей, поскольку уровень загрязнения все равно остается высоким. Желающие попасть в центр, в первый район, должны оставлять машину на въезде, в специальных дорогих гаражах. Исключение будут сделаны для жителей, такси, поставщиков товаров и услуг, скорой помощи. Ненужные стоянки переоборудуют в зеленые зоны или велодорожки. Надеются, что такое решение сократит движение в центре на 30%.
Бизнесу не помешало
Первые попытки ограничения движения транспорта в Старом городе и в центре Вены были приняты 10 лет назад. Одна из самых главных улиц длиной 2 км, на которой расположены магазины, кафе и рестораны, была переделана в „улицу встреч“: скорость движения там сократили до 20 км/ч, были созданы большие зеленые зоны. Экономическая палата Вены прогнозировала, что бизнес не выживет, закроется. Эксперты критиковали проект и предупреждали, что большая часть торговой улицы и владельцев находящихся там компаний, не одобрят такие изменения. По данным портала Der standard, через год Экономическая палата изменила свою позицию: она поддержала эти планы и выступила за сокращение потоков и на других улицах Вены, а в 2019 году провели исследование, которое показало, что реформы на этих улицах оценили положительно.
Банкротство бизнеса и снижение прибыли часто связывают с ограничением движения, однако, по словам директора Каунасской торговой, промышленной и ремесленной палаты Ольги Григене, составляющих тут намного больше, а при введении новшеств, например, зон низкого уровня загрязнения, ведут переговоры с бизнесом.
„В Каунасе, как и в других городах, в старой части работает небольшой бизнес: кафе, рестораны, магазины сувениров и других мелочей. Этот год особенно сложен для кафе и ресторанов. Не только вернули НДС, но и проводили ремонты улиц и площадей: ремонтируют Ратушную площадь и ул. Вильняус. По этим и иным причинам обанкротилась не одна компания, работавшая в Старом городе Каунаса. Введение дополнительного налога за въезд в Старый город, возможно, было только прикрытием для закрытия неудачного бизнеса“, – считает собеседница.
По ее словам, Каунасский муниципалитет поддерживает диалог и с бизнесом, который пользуется услугами курьеров и таксистов.
„По просьбе предпринимателей в августе с обеих сторон Старого города увеличили количество бесплатных парковочных мест, где можно оставлять машину на 15 минут. В зоне более низкого уровня загрязнения сделаны исключения для владельцев недвижимости, владельцев электромобилей, машин полиции, пожарной и скорой, для инвалидов. Лица, у которых есть сформированные участки земли на этой территории, получают столько разрешений, сколько у них есть парковочных мест“, – сказала Григене.
Она убеждена, что сокращение потока посетителей в Старом городе Каунаса - временное явление, а связи между трудностями бизнеса и введенной платой за въезд – нет.
„Я верю, что после окончания всех ремонтных работ, Старый город снова станет объектом посещения. Старый город Каунаса красив и выделяется на фоне других городов Европы своей архитектурой и историей. Нет никакого повода для беспокойства и утверждений, что у него нет будущего. Это временные краткосрочные трудности“, – сказала собеседница.
Начинают с временных ограничений
Григене обратила внимание на то, что при оценке большинства директив ЕС, видно, что мир идет в сторону зеленого курса, снижения загрязнения, переработки вторсырья, устойчивости, поэтому появление зон низкого уровня загрязнения и регулирование потока автомобилей - неизбежные шаги.
По данным портала Mediapool, ограничения коснулись и Болгарии, но там их вводят постепенно.
С декабря 2024 г. до конца февраля 2025 г. в центр Софии не смогут заезжать автомобили, произведенные до введения стандарта Euro, а также автомобили стандартов Euro 1 и Euro 2. Нарушителей будут фиксировать видеокамеры, оборудованные на въезде в центральную часть города. Штрафы за въезд составляют 25 евро за каждое нарушение. По словам журналиста Красена Николова, София - пока единственный болгарский город, где местные власти ввели такие ограничения.