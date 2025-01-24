Ограничение движения транспорта коснется многих Старых городов: как это скажется на малом бизнесе?

По данным австралийского портала Der standard, в Вене, несмотря на отлично развитый общественный транспорт, все равно ужесточат движение автомобилей, поскольку уровень загрязнения все равно остается высоким. Желающие попасть в центр, в первый район, должны оставлять машину на въезде, в специальных дорогих гаражах. Исключение будут сделаны для жителей, такси, поставщиков товаров и услуг, скорой помощи. Ненужные стоянки переоборудуют в зеленые зоны или велодорожки. Надеются, что такое решение сократит движение в центре на 30%.

Первые попытки ограничения движения транспорта в Старом городе и в центре Вены были приняты 10 лет назад. Одна из самых главных улиц длиной 2 км, на которой расположены магазины, кафе и рестораны, была переделана в „улицу встреч“: скорость движения там сократили до 20 км/ч, были созданы большие зеленые зоны. Экономическая палата Вены прогнозировала, что бизнес не выживет, закроется. Эксперты критиковали проект и предупреждали, что большая часть торговой улицы и владельцев находящихся там компаний, не одобрят такие изменения. По данным портала Der standard, через год Экономическая палата изменила свою позицию: она поддержала эти планы и выступила за сокращение потоков и на других улицах Вены, а в 2019 году провели исследование, которое показало, что реформы на этих улицах оценили положительно.