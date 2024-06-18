ВИДЕО. Сборная Украины третий ЕВРО подряд начала с поражения и обновила антирекорд

Это была первая встреча Украины и Румынии в официальных турнирах. В текущем рейтинге ФИФА украинцы занимают 22-е место, румыны - 46-е. Однако в Мюнхене именно румынская сборная показала себя более мастеровитой командой.
Начало матча выдалось напряжённым для обеих команд. И Украина, и Румыния долго не могли создать опасных моментов, надёжно играя в обороне. Но на 29-й минуте защитники сборной Украины сыграли крайне неудачно, создав панику в штрафной, что привело к грубой ошибке Лунина, которой выбил мяч сопернику, а Станчу метров с 15-ти пробил под перекладину - 1:0.
После забитого мяча румыны перехватили инициативу игры и стали активнее прессинговать, что привело к новым опасным моментам у ворот Лунина - на 39-й минуте после рикошета от защитника сборной Украины мяч пролетел в сантиметрах от ворот Украины, а спустя минуту Румыния едва не забила с углового.
Неудачи номинального фаворита матча продолжились и во втором тайме. На 51-й минуте украинцы побежали в контратаку, но не смогли довести дело до удара. Мяч оказался у соперника, который продемонстрировал, как надо завершать быстрые выпады. После удачного отскока на ногу Марину последовал низовой удар из-за пределов штрафной в дальний угол - 2:0.
Катастрофа продолжилась. На 56-й минуте Рациу мощно пробил по воротам, и после сейва Лунина был назначен угловой, с которого Ман уверенно прошёлся по штрафной сборной Украины и прострелил справа - Дрэгуш с трех метров внес мяч в сетку - 3:0.
На 77-й минуте сборная Украины, наконец, смогла создать первый действительно опасный момент - Судаков мощно пробил из штрафной, Нице со второй попытки смог зафиксировать мяч в руках. На 84-й минуте в контратаке не лучшим образом сыграл Мудрик - полузащитник даже не попал в створ.
Это первая победа Румынии над Украиной за 21 год и крупнейшая победп на чемпионатах Европы и мира в ее истории. До этого было три поражения подряд (все - в товарищеских матчах). При этом румыны владели мячом лишь 29% времени – это рекордно низкий показатель для команды, выигравшей матч Евро, с начала сбора статистики в 1980 году. А Украина более крупно на турнирах такого уровня проигрывала лишь однажды - 3 года назад в четвертьфинале от Англии (0:4).
ЕВРО-2024 - четвертый финальный турнир для сборной Украины. На данный момент команда провела 12 матчей и во всех пропускала голы (всего - 22) - это антирекорд в истории чемпионатов Европы.
Помимо Украины только Исландия (5 матчей) и Северная Македония (3 матча) ни разу не играли на ноль на Евро, но их участие ограничевается всего одним турниром.
Дебют Украины в финальных турнирах чемпионата Европы состоялся в 2012-м году, когда она (вместо с Польшей) являлась оргнизатором турнира. На том ЕВРО хозяева в Киеве в первом туре одолели шведов (2:1), однако затем в Донецке проиграли Франции (0:2) и Англии (0:1) и финишировались третьими в группе.
На ЕВРО-2016 во Франции украинская сборная начала выступления с 0:2 от Германии. Затем последовали поражения от Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1) и вылет по итогам группового этапа.
На ЕВРО-2020 украинцы в первом туре уступили голландцам (2:3), потом обыграли Северную Македонию (2:1) и проиграли Австрии (0:1). Трех очков Украине хватило, чтобы с третьего места в группе выйти в плей-офф. В 1/8 финала Украина прошла Швецию (2:1 доп.вр.), но в четвертьфинале попала под разгром от Англии (0:4).
Успех на ЕВРО-2020 прежде всего связан с Андреем Шевченко. В прошлом звездый форвард принял сборную в июле 2016-го и тренировал ее до августа 2021-го. Под его руководством команда не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года в России, зато на ЕВРО-2020 стала участником четвертьфинала.
Сергей Ребров принял сборную Украины летом 2023-го. В отборе на ЕВРО-2024 украинцы заняли третье место в группе (после Англии и Италии), но пробились на турнир через стыки в Лиге Наций (по 2:1 над Боснией/Герцеговиной и Исландией).
Результаты матчей сборной Украины на ЕВРО
2012 год. Швеция - 2:1, Франция - 0:2, Англия - 0:1. Итог: третье место в группе (3 очка)
2016 год. Германия - 0:2. Северная Ирландия - 0:2. Польша - 0:1. Итог: четвертое место в группе (0 очков).
2021 год. Голландия - 2:3. Северная Македония - 2:1. Австрия - 0:1. Швеция - 2:1 доп.вр., Англия - 0:4. Итог: выход в плей-офф с ретьего места в группе (3 очка) и попадание в топ-8 (участник четвертьфинала).
2024 год. Румыния - 0:3. ???
Во втором туре ЕВРО-2024 Украине предстоит поединок со Словакией, в третьем - с Бельгией. Шансы на выход из группы, несмотря на неудачное начало, у украинцев остаются вполне реальные.