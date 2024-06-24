ВИДЕО. Самые красивые голы второго тура ЕВРО-2024

гол швейцарца Шакири в ворота Шотландии.
Перехватил неточную передачу соперника назад и сходу в касание от угла штрафной закрутил в ближнюю „девятку“.
гол датчанина Юльмана в ворота Англии.
После пушечного удара с 30-ти метров мяч рикошетом от штанги влетел в сетку
гол австрийца Траунера в ворота Польши.
Позиционная атака австрийцев левым флангом завершилась набросом от лицевой линии и ударом головой Траунера с ближнего угла вратарской под крестовину.
гол украинца Яремчука в ворота Словакии.
Быстрая атака Украины справа, заброс в штрафную на Яремчука, который первым касанием мастерски укротил передачу, а вторым несильно прокинул мяч мимо вратаря.