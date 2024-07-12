ВИДЕО. Самые красивые голы двух полуфиналов на ЕВРО-2024

В полуфиналах ЕВРО-2024 было забито 6 голов: пять - с игры, один - с пенальти. Сборная Испании обыграла Францию - 2:1, а сборная Англии с таким же счетом превзошла команду Нидерландов.

- гол испанца Ольмо в ворота Франции. Укротил мяч в штрафной соперника и в одиночку разобрался с обороной - Кунде поразил собственные ворота

- гол испанца Ямаля в ворота Франции. Дальним ударом закрутил мяч в „девятку“

- гол нидерландца Симонса в ворота Англии. Отобрал мяч у соперника и с 18-ти метров пробил верхом.