ВИДЕО. Грузинская сказка закончилась в 1/8 финала ЕВРО - Испания слишком сильна

На предварительном этапе испанцы уверенно выиграли свою группу, став единственными, кто одержал три победы (3:0 над Хорватией, 1:0 над Италией и 1:0 над Албанией).
Грузия же начала выступления на турнире с поражения от Турции (1:3), зато потом поделила очки с Чехией (1:1) и сенсационно обыграла Португалию (2:0). С 4 очками грузины заняли 3-е место и сенсационно стали участниками плей-офф.
Матч в Кельне начался с тотального доминирования сборной Испании с помощью плотной позиционной атаки в районе штрафной противника. На 5-й минуте Карвахаль опасно прострелил в штрафную на Педри, удар которого отразил Мамардашвили. На 10-й минуте Карвахаль опасно пробил головой, с чем тоже справился Мамардашвили - первые минуты матча главным героем матча был грузинский голкипер.
Грузия не только плотно оборонялась в штрафной, но и пыталась убегать в контратаки. Одна из них принесла успех. Микаутадзе с правого фланга прострелил на ход в штрафную и мяч от защитника испанцев Ле Нормана влетел в ворота Симона - грузинская сборная неожиданно повела 1:0.
Отдельно стоит отметить игру голкипера сборной Грузии, Мамардашвили, - несмотря на 4 пропущенных мяча, именно он на протяжении всего матча играл стабильно, отражая очень опасные удары по своим воротам.
Сборная Испании добилась второго разгрома на ЕВРО-2024 (ранее - 3:0 над Хорватией) и продлила победную серию до четырех игр. В 1/4 финала ей предстоит матч против Германии. Этот поединок состоится 5 июля.
Сборная Грузии несмотря на крупное поражение турнир может занести себе в актив. Дебютант ЕВРО на групповом этапе показал интересную игру и заслуженно вышел из группы. Первый тайм против Испании она тоже смотрелась достойно, но потом сказался класс фаворита.
1/8 финала
Испания - Грузия 4:1 (1:1)
Голы: Родри Эрнандес 39, Фабиан Руис 51, Уильямс 75, Ольмо 83 - Ле Норман 18 (автогол).
Испания: Унаи Симон, Карвахаль (Навас, 81), Лапорт, Ле Норман, Кукурелья (Гримальдо, 66), Фабиан Руис (Мерино, 81), Родри, Педри (Ольмо, 52), Уильямс, Ямаль, Мората (Ойарсабаль, 67).
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Квеквескири, 79), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китейшвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 63), Кварацхелия, Микаутадзе (Зивзивадзе, 79).
Предупреждения: Мората (44), Давиташвили (71).
Судья: Франсуа Летексье (Франция).
30 июня. Кельн. RheinEnergieStadion. 42 233 зрителя.
Владение мячом: 74% - 26%
Удары (в створ): 34 (13) - 4 (0)
Угловые: 13-3
Фолы: 11-5
Передачи (точные): 865 (825) - 280 (231)