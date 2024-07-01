ВИДЕО. Грузинская сказка закончилась в 1/8 финала ЕВРО - Испания слишком сильна

Матч в Кельне начался с тотального доминирования сборной Испании с помощью плотной позиционной атаки в районе штрафной противника. На 5-й минуте Карвахаль опасно прострелил в штрафную на Педри, удар которого отразил Мамардашвили. На 10-й минуте Карвахаль опасно пробил головой, с чем тоже справился Мамардашвили - первые минуты матча главным героем матча был грузинский голкипер.

Грузия же начала выступления на турнире с поражения от Турции (1:3), зато потом поделила очки с Чехией (1:1) и сенсационно обыграла Португалию (2:0). С 4 очками грузины заняли 3-е место и сенсационно стали участниками плей-офф.

На предварительном этапе испанцы уверенно выиграли свою группу, став единственными, кто одержал три победы (3:0 над Хорватией, 1:0 над Италией и 1:0 над Албанией).

Грузия не только плотно оборонялась в штрафной, но и пыталась убегать в контратаки. Одна из них принесла успех. Микаутадзе с правого фланга прострелил на ход в штрафную и мяч от защитника испанцев Ле Нормана влетел в ворота Симона - грузинская сборная неожиданно повела 1:0.



Отдельно стоит отметить игру голкипера сборной Грузии, Мамардашвили, - несмотря на 4 пропущенных мяча, именно он на протяжении всего матча играл стабильно, отражая очень опасные удары по своим воротам.

Сборная Испании добилась второго разгрома на ЕВРО-2024 (ранее - 3:0 над Хорватией) и продлила победную серию до четырех игр. В 1/4 финала ей предстоит матч против Германии. Этот поединок состоится 5 июля.