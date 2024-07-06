ВИДЕО. Франция по пенальти выбила Португалию в 1/4 финала ЕВРО-2024

Сборная Франции брала золото чемпионатов Европы дважды - в 1984-м (2:0 над Испанией в финале) и в 2000-м (в финале - 2:1 над Италией в дополнительное время). Сборная Португалии добиралась до золота в 2016-м, причем в финале в Париже одолела хозяев - 1:0. Автором золотого гола на 116-й минуте стал Эдер.

Текущая беспроигрышная серия французов составляет 7 игр (последнее поражение - в марте от немцев в товарищеской встрече со счетом 0:2). Кстати, на ЕВРО „трехцветные“ не проигрывают в основное время 12 лет! Серия началась в 2016-м (за турнир - ни одного поражения в основное время в 7 матчах), продолжилась в 2021-м (в 1/8 финала проиграли Швейцарии только по пенальти) и теперь - в 2024-м (4 матча). В последний раз французы проигрывали в основное время - на ЕВРО-2012 (0:2 - в четвертьфинале от Испании).