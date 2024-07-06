В субботу на ЕВРО - еще два четвертьфинала: Англия - Швейцария и Нидерланды - Турция

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин: „Каждая большая команда стремится выйти в плей-офф. И как только вы окажетесь там, все сводится к одной игре на вылет. Англия вышла в финал три года назад, и все знают, насколько сильные там игроки. Только от нас зависит, сможем ли мы разочаровать еще одну большую команду и сыграть в тот футбол, в который умеем. Все возможно, и я просто надеюсь, что удача снова будет на нашей стороне“.