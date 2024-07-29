В олимпийской сборной Нидерландов есть осужденный насильник. Почему его туда включили и как на это реагируют?

Глава делегации Нидерландов Питер ван ден Хогенбанд, со своей стороны, заявил: „Он не собирается преуменьшать значение этого [своей судимости]. Мы должны уважать это и помогать ему как члену команды, чтобы он мог выступать“.

„Его [ван де Вельде] участие посылает всем сигнал о том, что спортивное мастерство важнее криминала“, — заявила по этому поводу Кейт Сири, соучредительница и директор организации Kyniska Advocacy, которая занимается вопросами защиты и уважения женщин в спорте.

29-летний спортсмен будет играть вместе с Мэтью Иммерсом, и их первый матч запланирован на 10:00 по местному времени 28 июля против итальянцев Алекса Рангьери и Адриана Карамбулы.

Ранее в интервью нидерландским СМИ Ван де Вельде заявил: „Я не могу исправить это, поэтому мне придется нести ответственность за последствия. Это была самая большая ошибка в моей жизни“.

Отбыв всего 12 месяцев из четырехлетнего срока, он возобновил свою спортивную карьеру и в июне был отобран в олимпийскую сборную Нидерландов, которая будет участвовать в соревнованиях в Париже.

Голландец познакомился со своей жертвой в фейсбуке, приехал из Амстердама в Великобританию и изнасиловал девочку в городе Милтон-Кейнс на востоке Англии.

В 2016 году ван де Вельде был приговорен к четырем годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в трех изнасилованиях 12-летней британской девочки, произошедших в августе 2014 года.

В заявлении для Би-би-си также говорится: „После освобождения ван де Вельде обратился за профессиональной консультацией и получил ее. Он продемонстрировал окружающим — в частном и профессиональном плане — самопознание и размышления о содеянном“.

В заявлении также отмечено: „Ван де Вельде полностью выполнил все требования и прошел все строгие оценки риска, проверки и комплексную экспертизу. Эксперты заявили, что риска рецидива нет. Ван де Вельде всегда проявлял открытость в отношении этого дела, которое он называет самой значительной ошибкой в своей жизни. Он глубоко сожалеет о последствиях своих действий для всех пострадавших“.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что за отбор спортсменов для участия в Играх отвечают национальные комитеты. Эту позицию подтвердил его представитель Марк Адамс на пресс-конференции в Париже.

В НОК заявили, что возвращение Ван де Вельде в спорт соответствовало требованиям, установленным Федерацией волейбола Нидерландов (NeVoBo) в специальном своде руководящих принципов организации, в котором излагаются условия для спортсменов с судимостью, позволяющие возобновить участие в соревнованиях.

Ван ден Хогенбанд добавил: „Он участвовал в чемпионатах Европы и чемпионатах мира, но вы видите, что на Играх все по-другому. Вокруг Игр ситуация обостряется. Мы вместе сделали правильные шаги. Все спортсмены мне дороги, и я стараюсь их поддерживать“.

„Они выступили с заявлением, они очень ясно дали понять, что предприняли все необходимые меры безопасности“, — сказал Адамс.

Ван ден Хогенбанд сказал, что ван де Вельде был переселен из Олимпийской деревни в альтернативное жилье и не будет общаться со средствами массовой информации, пока находится в Париже.

В субботу Адамсу вновь задали вопросы этому поводу, и в частности спросили, устраивает ли МОК этот такое положение дел. По его словам, МОК не может сказать, что это удобное или устраивающее всех решение.

Какая последовала реакция?

Глава олимпийской сборной Австралии Анна Мирес заявила, что ее страна не приняла бы в команду осужденного насильника.