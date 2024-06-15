2024.06.15 07:02

В матче открытия ЕВРО сборная Германии за тайм разгромила Шотландию

 
rus.DELFI.lv
Vokietijos futbolo rinktinė
Vokietijos futbolo rinktinė
ФОТО: Scanpix / AFP

В Германии стартовал 17-й по счету чемпионат Европы по футболу. В матче открытия хозяева первенства немцы в Мюнхене уверенно обыграли сборную Шотландии. В этой игре состоялось и первое удаление: на 44-й минуте красную карточку получил защитник шотландцев Портеус.

В Германии стартовал 17-й по счету чемпионат Европы по футболу. В матче открытия хозяева первенства немцы в Мюнхене уверенно обыграли сборную Шотландии. В этой игре состоялось и первое удаление: на 44-й минуте красную карточку получил защитник шотландцев Портеус.

Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсманна не испытала серьезных проблем в стартовом матче. Стоит отметить, что Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро - в первый день ЕВРО-2024 ему 36 лет и 327 дней. Немецкий специалист превзошел рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте. Киммих покатил вдоль линии штрафной площадки, Вирц пробил низом - Ганн дотянулся до мяча, который рикошетом от штанги все же заполз за линию ворот. 21-летний хавбек „Байера“ Флориан Виртц стал самым молодым автором первого гола в истории Евро. Также он побил рекорд сборной Германии – ни один немец не забивал на чемпионате Европы в таком возрасте.

На 19-й минуте полузащитник „Баварии“ Джамал Мусиала удвоил результат. В концовке первого тайма Хавертц реализовал пенальти за фол на Илкае Гюндогане, а защитник шотландцев Портеус заработал красную карточку.

Во втором тайме немцы забили еще трижды: два гола - в чужие ворота, один - в свои.

Группа А

Германия - Шотландия 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 Виртц (10), 2:0 Мусиала (19), 3:0 Хавертц (45, пен). 4:0 Фюллькруг (68), 4:1 Рюдигер (87, в свои ворота). 5:1 Джан (90+3).

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос (Джан, 80), Гюндоган, Андрих (Гросс, 46), Виртц (Сане, 63), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 63), Мусиала (Мюллер, 74).

Шотландия : Ганн, Ралстон, Тирни (Маккенна, 77), Хендри, Портеус, Робертсон, Макгинн (Маклин, 67), Кристи (Шенкленд, 82), Макгрегор (Гилмор, 67), Мактоминей, Адамс (Хэнли, 46).

Предупреждения: Андрих (31), Ралстон (48), Та (62).

Удаление: Портеус (44).

Судья: К.Тюрпин (Франция).

14 июня. Мюнхен. Альянц-Арена. 75 024 зрителя.

Владение мячом: 67% - 33%

Удары (в створ): 18 (10) - 1 (0)

Угловые: 5-0

Фолы: 15-9

Передачи (точные): 713 (663) - 268 (199).

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