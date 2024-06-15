В матче открытия ЕВРО сборная Германии за тайм разгромила Шотландию

В Германии стартовал 17-й по счету чемпионат Европы по футболу. В матче открытия хозяева первенства немцы в Мюнхене уверенно обыграли сборную Шотландии. В этой игре состоялось и первое удаление: на 44-й минуте красную карточку получил защитник шотландцев Портеус.
Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсманна не испытала серьезных проблем в стартовом матче. Стоит отметить, что Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро - в первый день ЕВРО-2024 ему 36 лет и 327 дней. Немецкий специалист превзошел рекорд Сречко Катанеца, который на Евро-2000 был главным тренером сборной Словении в 36 лет и 333 дня.
Хозяева открыли счет на 10-й минуте. Киммих покатил вдоль линии штрафной площадки, Вирц пробил низом - Ганн дотянулся до мяча, который рикошетом от штанги все же заполз за линию ворот. 21-летний хавбек „Байера“ Флориан Виртц стал самым молодым автором первого гола в истории Евро. Также он побил рекорд сборной Германии – ни один немец не забивал на чемпионате Европы в таком возрасте.
На 19-й минуте полузащитник „Баварии“ Джамал Мусиала удвоил результат. В концовке первого тайма Хавертц реализовал пенальти за фол на Илкае Гюндогане, а защитник шотландцев Портеус заработал красную карточку.
Во втором тайме немцы забили еще трижды: два гола - в чужие ворота, один - в свои.
Группа А
Германия - Шотландия 5:1 (3:0)
Голы: 1:0 Виртц (10), 2:0 Мусиала (19), 3:0 Хавертц (45, пен). 4:0 Фюллькруг (68), 4:1 Рюдигер (87, в свои ворота). 5:1 Джан (90+3).
Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос (Джан, 80), Гюндоган, Андрих (Гросс, 46), Виртц (Сане, 63), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 63), Мусиала (Мюллер, 74).
Шотландия : Ганн, Ралстон, Тирни (Маккенна, 77), Хендри, Портеус, Робертсон, Макгинн (Маклин, 67), Кристи (Шенкленд, 82), Макгрегор (Гилмор, 67), Мактоминей, Адамс (Хэнли, 46).
Предупреждения: Андрих (31), Ралстон (48), Та (62).
Удаление: Портеус (44).
Судья: К.Тюрпин (Франция).
14 июня. Мюнхен. Альянц-Арена. 75 024 зрителя.
Владение мячом: 67% - 33%
Удары (в створ): 18 (10) - 1 (0)
Угловые: 5-0
Фолы: 15-9
Передачи (точные): 713 (663) - 268 (199).