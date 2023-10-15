В финале Кубка мира по плаванию три литовца: Мейлутите вне конкуренции

Рута Мейлутите, завоевавшая в субботу вечером золотую медаль на дистанции 100 м брассом, легко одержала победу на полукороткой дистанции в отборе, состоявшемся в воскресенье.
26-летний литовский пловец преодолел дистанцию за 30,92 секунды и был самым быстрым из всех участников.
Шведка Софи Ханссон (31,02 секунды) заняла второе место в квалификации, Шивон Хоги из Гонконга (31,34 секунды) стала третьей.
В минувшие выходные в Берлине Р. Мейлутите установила новый рекорд Кубка мира в этом виде соревнований (29,56 секунды). В отборе на 200 м брассом А. Шидлаускас занял 4-е место и вышел в финал. Он преодолел это расстояние за 2 мин.13,54 сек. Утром быстрее литовца плыли только голландец Арно Камминга (2 мин. 13,46 сек.), китаец Хайинг Цинь (2 мин. 12,53 сек.) и Каспар Корбо (2 мин. 11,28 сек.) из Нидерландов. А. Шидлаускас стремится к олимпийскому нормативу в этом виде (2 мин. 9,68 сек.). Д. Рапшис, занявший сегодня утром четвертое место в квалификации среди мужчин на дистанции 200 м вольным стилем, также пробился в третий финал в Афинах.
Литовский пловец преодолел дистанцию за 1 мин. 49,78 сек. Быстрее нашего спортсмена в отборе плыли американцы Трентон Джулиан (1 мин. 49,24 сек.) и Киран Смит (1 мин. 49,15 сек.) и австралиец Максимилиан Джулиани (1 мин. 48,56 сек.). Литовцу до сих пор принадлежит рекорд Кубка мира в этом виде соревнований (1 мин. 44,38 сек.).
В воскресенье финал начнется в 18:00 по литовскому времени. Перед финалом третьего дня Д.Рапшис занимает седьмое место в мужском зачете с 33,4 очка, а А.Шидлаускас (12,5 очка) - 35-е место.
Р. Мейлутите на данный момент пока 26-я в женской группе. У нее -18,8 балла.
Напоминаем, что на каждом этапе денежные призы вручаются двадцати самым результативным мужчинам и женщинам.
Перед олимпийским годом соревнования традиционно проводятся в бассейне длиной 50 м, поэтому все пловцы, участвующие в серии Кубка мира, имеют возможность соответствовать квалификационным нормативам Парижских олимпийских игр.