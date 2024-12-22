Усик победил Фьюри в поединке-реванше, защитив титул чемпиона мира по боксу

Первая состоялась в мае 2024 года там же, в Саудовской Аравии. Украинский боксер был признан победителем раздельным решением судей. Фьюри поражения не признал. До встречи с Усиком он не проигрывал ни одного поединка, а на 34 победы у него была только одна ничья.

Это была вторая встреча на ринге 37-летнего украинца Усика и 36-летнего британца Фьюри по прозвищу Gypsy King, Цыганский король.

Поединок принес украинскому боксеру 23-ю победу на ринге. Он сохранил за собой три чемпионских пояса и остался непобежденным.

Украинские политики и военные, включая президента Владимира Зеленского, с ликованием отреагировали на победу Усика, сравнив ее с победой всей страны.

За участие в поединке, который заранее был назван историческим, боксеры на двоих получат рекордный гонорар: 190 млн долларов.

Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом в тяжелом весе, собрав четыре чемпионских пояса главных боксерских организаций — IBF, WBO, WBA и WBC.

„Саблю сделали в конце XVII века. Гетман Мазепа подарил ее есаулу Савичу за хорошую службу. Позже его потомки продали ее собирателю украинских древностей Василию Тарновскому. Так она оказалась в нашем музее“, — рассказывает Максим Блакитный, директор Черниговского областного исторического музея им. Тарновского.

Боксер посвятил победу своей маме и „всем матерям Украины“. Он также вынес на ринг саблю Ивана Мазепы XVII века. Таким образом, объяснила команда Усика, он напомнил миру о гетмане, который „еще триста лет назад боролся за свободу Украины от российских захватчиков“.

За вторым боем Усика и Фьюри впервые в истории профессионального бокса следил искусственный интеллект, однако решение о победе принималось без его участия. ИИ, впрочем, тоже назвал победителем украинского боксера.

До того как стать абсолютным чемпионом мира, Усик в 2012 году выиграл олимпийское золото в Лондоне. До встречи с Фьюри он провел 22 поединка и все выиграл.

Таким образом, во второй их встрече на кону были звания чемпиона по версии трех боксерских организаций: WBC, WBA и WBO. Их обладатель получает титул „объединенного“ чемпиона мира.

Чтобы принять участие во втором поединке с Фьюри, Усик отказался от пояса чемпиона по версии IBF, поскольку он не предусматривает защиты титула с предыдущим соперником.

Несмотря на это, Фьюри отказался признать свое поражение.

„Судьи дали ему подарок на Рождество. Я считаю, что победил в обоих поединках, — заявил британский боксер, имея в виду как их первых бой, так и реванш. — Я знаю, как его отправить в нокаут, но это бокс, так что и такое тоже может случиться. Но у меня нет никаких сомнений в том, что я победил“.

Фаворитом поединка у букмекеров был Усик, несмотря на то, что Фьюри выше Усика на 15 сантиметров, а накануне боя был еще и значительно, почти на 25 кг, тяжелее.

Украинские политики с ликованием отреагировали на победу Усика.