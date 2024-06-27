Украина сдержала Бельгию, но вылетела с ЕВРО-2024

Группа E. Итог

1. РУМЫНИЯ 3 1-1-1 4-3 4

2. БЕЛЬГИЯ 3 1-1-1 2-1 4

3. СЛОВАКИЯ 3 1-1-1 3-3 4

4. Украина 3 1-1-1 2-4 4

Перед последним туром у всех команд было по три очка. При этом Румыния и Бельгия имели разность мячей по „+1“, Словакия - „0“, а Украина - „-2“.

Если в третьем туре оба матча завершались вничью, то команды оставались на своих местах, причем румыны, бельгийцы и словаки выходили в плей-офф, а украинцы вылетали.

Если кто-то в любой из пар набирал 3 очка, то гарантировал себе проход дальше, а вот поражение резко понижало шансы на продолжение борьбы.

Украина не пропустила на ЕВРО впервые за 14 матчей