Украина и Грузия пробились на чемпионат Европы по футболу

Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв сборную Греции со счетом 4:2 в серии пенальти.

Основное и дополнительное время матча, который проходил в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена», завершились ничьей — 0:0.

После победы сборной фанаты выбежали на поле.

Украина уже играла в главных футбольных турнирах — и на чемпионате Европы, и на Кубке мира. На прошлом ЧЕ в 2020 году она дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей финалистке Англии.

В финале дополнительного отборочного турнира с Исландией украинцы повторили сценарий полуфинала с Боснией и Герцеговиной: проигрывали один мяч, но в самом конце вырвали победу.

В этот раз на гол, забитый исландцами в первом тайме, на 54-й минуте ответил блистающий в этом сезоне в испанской "Жироне" Виктор Цыганков, а на 84-й минуте победный мяч забил Михаил Мудрик, не столь ярко играющий в английском "Челси".