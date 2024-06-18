УЕФА предъявил Албании четыре обвинения из-за поведения фанатов

УЕФА завел дисциплинарное дело на Албанию. Это первое дисциплинарное дело на Евро-2024, сообщает ESPN.

Албании предъявили четыре обвинения – за „провокационное сообщение“ фанатов, бросание предметов, использования фейерверков и „вторжение на игровое поле“. Один человек, напомним, вышел на поле ближе к концу игры, которую Албания проиграла Италии 1:2.

УЕФА не сообщил, какое именно фанатское сообщение вызвало возражения, отметив лишь, что обвинение относится к „передаче провокационного сообщения, не подходящего для спортивного мероприятия“.