Триатлонистка госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Как сообщает бельгийское издание Nieuwsblad, Мишель болеет уже четыре дня и сейчас находится в госпитале. По данным источника, в ее организме нашли штамм E. Coli — кишечную палочку. Ее бактерии могут вызывать проблемы с желудком и кишечником, а причиной, как предполагает газета, является река Сена.

Скандал вокруг триатлонистов разгорается с начала Олимпиады. Тренировки и соревнования неоднократно переносились из-за дождей и опасений по поводу качества воды в главной реке Парижа, которая выбрана организаторами для проведения состязаний.