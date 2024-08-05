Триатлонистка госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Как сообщает бельгийское издание Nieuwsblad, Мишель болеет уже четыре дня и сейчас находится в госпитале. По данным источника, в ее организме нашли штамм E. Coli — кишечную палочку. Ее бактерии могут вызывать проблемы с желудком и кишечником, а причиной, как предполагает газета, является река Сена.
Скандал вокруг триатлонистов разгорается с начала Олимпиады. Тренировки и соревнования неоднократно переносились из-за дождей и опасений по поводу качества воды в главной реке Парижа, которая выбрана организаторами для проведения состязаний.
31 июля соревнования триатлонистов все-таки состоялись, и в них приняла участие Мишель: она финишировала на 38-м месте. Если верить инсайдам Nieuwsblad, бельгийке стало плохо почти сразу после заплыва, что наводит на подозрения о вине в ее болезни загрязненных вод Сены.
Могут ли перенести старты
Смешанная эстафета по триатлону должна пройти 5 августа. Но накануне тренировки плавательного этапа триатлона отменили из-за плохого качества воды в Сене, пишет „Спорт-Экспресс“.
В воскресенье организаторы соревнований заявили: „Учитывая сильный дождь в ночь на 31 июля и 1 августа, мы видим его влияние на качество воды. Ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до уровня, при котором может состояться запланированная тренировка“. Несмотря на отмену воскресной тренировки, в МОК уверены в том, что эстафета в понедельник состоится.
Накануне женского и мужского соревнований по триатлону организаторы отмечали, что число бактерий в реке находится на уровне, который считается безопасным для спортсменов.
Кому еще было плохо
Два швейцарских триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпиаде. Олимпийский комитет Швейцарии сообщает, что Сильвен Фриделанс заменит в эстафете Симона Вестерманна, снявшегося из-за кишечной инфекции. Вестерманн не принимал участия в индивидуальном старте.
Вестерманн, в свою очередь, должен был заменить Адриена Бриффо, которому пришлось отказаться от участия в гонке из-за проблем с желудком. Бриффо занял 49-е место в индивидуальных соревнованиях.
Кроме того, казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина рассказала, что ее тошнило на протяжении почти всего плавательного этапа. А канадец Тайлер Миславчук в разговоре с Daily Mail заявил, что его рвало десять раз.