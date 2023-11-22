Швеция и Латвия подали заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Швеция предложила Латвии партнерство в проведении игр с целью использования трассы в Сигулде для соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону.

В ходе часовой презентации представители ОКШ представили концепцию проведения Олимпийских игр с участием Латвии как партнера и предварительное распределение олимпийских дисциплин по спортивным объектам.

Основным условием для того, чтобы заявка считалась конкурентоспособной, являются гарантии шведского правительства, которые оно должно предоставить до конца марта 2024 года.

ЛОК уже получил согласие Риги и Сигулды на участие в организации зимних Олимпийских игр, прием спортсменов и болельщиков.

Главным местом проведения зимней Олимпиады будет Стокгольм, соревнования также пройдут в Эстерсунде, Фалуне, Ааре и Сёдерталье.

В ноябре свою кандидатуру на проведение Олимпийских игр 2030 года в Альпах подала Франция. Швейцария примет решение о подаче заявки в конце ноября, также не исключено, что на проведение игр будет претендовать Солт-Лейк-Сити.