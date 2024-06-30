Сегодня в 1/8 финала ЕВРО сыграют Англия - Словакия и Испания - Грузия

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль: „Уже просто оказаться на ЕВРО - это была наша мечта. Потом мы мечтали о попадании в плей-офф, но не думали, что это возможно. До игры с Португалией мы даже не пытались взвесить, на кого можем попасть в 1/8 финала. Мы не заглядываем далеко вперед. Теперь же нас ждет Испания. Возможно, они были самыми лучшими на групповом этапе, так что перед нами стоит очередная сложная задача. Не знаю, окажется ли она для нас слишком сложной, но мы будем сражаться всю игру, как делали это на протяжении всего турнира“.