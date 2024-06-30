Сегодня в 1/8 финала ЕВРО сыграют Англия - Словакия и Испания - Грузия

30 июня, воскресенье
1/8 финала
Англия - Словакия - 19.00 (время - латвийское). Гельзенкирхен
Вице-чемпион прошлого ЕВРО Англия не слишком ярко играла на групповом этапе, но все равно уверенно стала первой в группе С. В трех матчах против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0) команда ни разу не проиграла. Похоже, тренер англичан Гарет Саутгейт пытается понять, как сделать классную команду из талантливых игроков, оказавшихся в его распоряжении.
Защитник Киран Триппьер уверяет, что его команда способна играть лучше: „Мы можем агрессивнее прессинговать и создавать гораздо больше моментов, учитывая класс наших игроков“.
На прошлом ЕВРО англичане в 1/8 финала стадии победили немцев (2:0) и попытаются пробиться в четвертьфинал на четвертом крупном турнире подряд.
На пути англичан стоит сборная Словакии, которая уже преподнесла на этом турнире сенсацию, победив сборную Бельгии (1:0) в группе Е. Ничья в поединке с Румынией (1:1) позволила словакам выйти в плей-офф.
Четвертьфинал на ЕВРО-2024 может стать для Словакии первым на крупных турнирах после обретения независимости в 1993 году. „Я верю, что мы еще раз порадуем наших болельщиков своим боевым духом“, - пообещал защитник Петер Пекарик, а Словакия надеется преподнести новый сюрприз.
Между собой команды встречались 6 раз, и в пяти случаях сильнее были испанцы. В последний раз играли в отборе к ЧМ-2018, и тогда „львы“ победили как в гостях (1:0), так и дома (2:1).
НА ЕВРО-2016 во Франции соперники выступали в одной группе, и тогда поделили очки - 0:0.
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу; Майну, Райс; Сака, Беллингем, Фоден; Кейн
Дисквалифицированы: нет
„Висят“ на карточке: Фоден, Галлахер, Гехи, Триппьер
Словакия: Дубравка; Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко; Куцка, Лоботка, Дуда; Шранц, Боженик, Гараслин
Дисквалифицированы: нет
„Висят“ на карточке: Дуда, Шранц
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Англии Джо Терри
Англичане пока не демонстрируют яркой игры в атаке, но утешает то, что команда неплохо смотрится в обороне, а в плей-офф результат важнее яркой игры. Кобби Майну должен выйти в стартовом составе в центре поля после впечатляющей игры против Словении, но пока неясно, сыграет ли Фил Фоден, который пропустил пару дней из-за рождения ребенка. Заменить Фодена может Энтони Гордон. Как раз такой игрок и нужен сборной Англии для наступления на оборону такого организованного соперника.
Корреспондент по сборной Словакии Растислав Грибик
Словакия решила первую задачу - вышла в 1/8 финала, но аппетит приходит во время еды, и после сенсационно победы над Бельгией команда наверняка мечтает огорчить еще одну большую сборную. Повод для оптимизма у Словакии есть. Команда на этом турнире уступала в счете считанные минуты и забила во всех трех матчах. Если не считать Давида Ганцко, у которого микротравма, Словакия подходит к игре в оптимальном составе. Кроме того, многие игроки жаждут новой встречи с англичанами после последнего поединка на ЕВРО-2016, который завершился нулевой ничьей.
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: „Нашей первой целью был выход из группы, второй - первое место в группе. В матче со Словенией были определенные проблески. Мы прибавляем. Я не рассчитывал, что мы вдруг раскрепостимся и забьем соепернику четыре-пять мячей. В футболе так не работает. Но я вижу прогресс. Голы придут“.
Главный тренер сборной Словакии Франческо Кольцона: „Я причисляю Англию к главным фаворита турнира наряду с Испанией и Португалией. Англичане будут сильными соперниками. Мы дошли до 1/8 финала и постараемся прогрессировать дальше. Это будет непросто, но мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха. Мы очень хотим снова порадовать болельщиков. Трудно сказать, как далеко мы можем пройти и где наши пределы“.
На бумаге исход поединка кажется очевидным: Испания может считаться однозначным фаворитом. Это единственная команда, набравшая максимум очков в группе, где в числе прочих обыграла действующих чемпионов итальянцев. Более того, на этом ЕВРО испанцы ни разу не пропускали, а в квалификации уже доказали превосходство над сборной Грузии. В Тбилиси хет-трик Альваро Мораты и дебютный гол Ламина Ямаля за сборную привели к счету 7:1, а в своих стенах испанцы победили скромнее - 3:1.
„На ЕВРО нет легких соперников, но мы постараемся сыграть как можно лучше, - сказал Хвича Кварцахелия, забивший испанцам в выездном матче квалификации. - Мы выйдем на поле, чтобы биться и победить“.
Трехкратным чемпионам Европы придется попотеть, чтобы слова лидера грузин не стали реальностью. Дебютанты ЕВРО уже преподнесли ряд сенсаций, среди которых выделяется победа над Португалией со счетом 2:0. Именно грузин Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа, и его команда уже осчастливила своих болельщиков, но, кажется, она не собирается останавливаться на достигнутом.
Ориентировочные составы
Испания: Унай Симон; Карвахаль, ле Норман, Начо, Кукурелья; Педри, Родри, Фабиан Руис; Ямаль, Мората, Уильямс
„Висят“ на карточке: Карвахаль, ле Норман, Вивиан
Грузия: Мамардашвили; Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе; Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе; Кварацхелия, Микаутадзе
Дисквалифицирован: Меквабишвили
„Висят“ на карточке: Гвелесиани, Кашия, Кочорашвили, Кверквелия
Мнения экспертов
Корреспондент по сборной Испании Грэм Хантер
Очевидно, что очень многие жаждут увидеть, сможет ли Грузия обыграть две подряд команды с Пиреней: Испанию вслед за Португалией. Но сейчас испанские футболисты максимально собраны и сфокусированы, а если взять в учет их опыт и талант, то кажется, что они должны проходить дебютанта, хоть тот и показывает жизнерадостный и взрывной футбол. Сборная Испании приехала в Германию за чемпионским титулом, и подобные задачи должны быть для них обычной рутиной.
Корреспондент по сборной Грузии Вахтанг Бзикадзе
Грузия уже реализовала свои самые сокровенные желания, но кажется, что мы до сих пор не знаем, чем может ограничиваться потенциал этой команды. Одно дело - обыграть Португалию, которая к тому моменту уже решила свои текущие задачи. Совсем другое - одолеть сильнейшего соперника в плей-офф. Испания и Грузия неоднократно встречались ранее, и памятной остается победа пиренейцев со счетом 7:1. Но грузинам уже удавалось побеждать испанцев - в товарищеском матче в июне 2016 года (1:0).
Цитаты
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте: „Мы питаем огромное уважение к сопернику, который проводит блестящий турнир и действовал феноменально в игре с Португалией. Сборная Грузии прибавляет с каждой игрой. Мы же должны делать то, что и обычно - предстать в лучшей версии самих себя“.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль: „Уже просто оказаться на ЕВРО - это была наша мечта. Потом мы мечтали о попадании в плей-офф, но не думали, что это возможно. До игры с Португалией мы даже не пытались взвесить, на кого можем попасть в 1/8 финала. Мы не заглядываем далеко вперед. Теперь же нас ждет Испания. Возможно, они были самыми лучшими на групповом этапе, так что перед нами стоит очередная сложная задача. Не знаю, окажется ли она для нас слишком сложной, но мы будем сражаться всю игру, как делали это на протяжении всего турнира“.