Сегодня на ЕВРО: Германия и Швейцария разыграют первое место, Венгрия и Шотландия - третье

После 2-го тура
1. Германия 2 2-0-0 7-1 6
2. Швейцария 2 1-1-0 4-2 4
3. Шотландия 2 0-1-1 2-6 1
4. Венгрия 2 0-0-2 1-5 0
23 июня, воскресенье
Шотландия - Венгрия - 22.00 (время латвийское). Штутгарт
Ничья со Швейцарией в Кельне укрепила боевой дух шотландцев, и они продолжают борьбу за путевку в 1/8 финала. Команда Стива Кларка добыла очко после стартового разгрома от немцев (1:5), и капитан шотландцев Энди Робертсон подчеркнул, что во втором туре его команда „была гораздо больше похожа на себя“. Сейчас сборной Шотландии нужно еще раз собрать всю волю в кулак, чтобы обыграть венгров и присоединиться в 1/8 финала к хозяевам ЕВРО, сообщает пресс-служба УЕФА.
Венграм, как и их соперникам, обязательно нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. После стартового поражения от швейцарцев команда Марко Росси значительно прибавила в штутгартском матче с Германией и при счете 0:0 создала немало хороших моментов. Несмотря на достойную игру, венгры уступили 0:2 и по-прежнему имеют ноль в графе набранных очков. Если команда Росси решит проблему с реализацией, у нее будут все шансы завершить групповой этап бесценной победой.
За всю историю команды встречались всего два раза. Обе игры были товарищескими. В 2004-м венгры в гостях добились крупной победы (3:0), а в 2018-м на выезде сильнее оказались уже шотландцы (1:0).
Ориентировочные составы
Шотландия: Ганн; Хендри, Хенли, Маккена; Ролстон, Макгрегор, Гилмор, Робертсон; Мактоминей, Адамс, Макгинн
Венгрия: Гулачи; Фиола, Орбан, Дардаи; Болла, А. Надь, Шефер, Керкез; Шаллаи, Собослаи, Б. Варга
Мнение экспертов
Корреспондент по сборной Шотландии Алекс О’Хенли
Если Шотландия хочет впервые в своей истории выйти в плей-офф крупного турнира, ей необходимо побеждать любой ценой. Ничья со Швейцарией позитивно сказалась на настрое команды после разгромного поражения от немцев. Несмотря на потерю основного левого защитника Кирана Тирни, сборная Шотландии твердо убеждена, что в воскресенье она может войти в историю, обыграв Венгрию в Штутгарте.
Корреспондент по сборной Венгрии Энди Кларк
Сборная Венгрии прошла квалификацию без поражений и перед стартом ЕВРО-2024 была вполне уверена в себе. Команда Росси расстроилась после стартового поражения от швейцарцев, но в матче с немцами венгры выглядели уже гораздо лучше и доставили грозным соперникам немало хлопот. Они уверены, что сделают то же самое в матче с Шотландией, но нужно серьезно прибавлять в реализации, иначе Венгрия рискует остаться без плей-офф.
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк: „Нам, безусловно, нужно обыгрывать Венгрию. Мы всегда знали, что нужные нам очки надо брать в матчах со Швейцарией и Венгрия. Пока мы набрали одно, а это означает, что у нас остаются шансы перед последним туром. Верю, что победа выведет нас в плей-офф“.
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси: „Шотландцы играют с большим сердцем. Они настоящие бойцы. Когда они едины, они составляют очень крепкий коллектив. В чем-то они похожи на нас - мы тоже крепкая команда. Шотландия играет в ярко выраженной оборонительной манере. Я имею в виду, что когда им приходится защищаться, они справляются с этим превосходно. С ними тяжело играть в плане „физики“, особенно при „стандартах“. Это довольно опасная команда, и нас ждет нелегкий матч“.
Швейцария - Германия - 22.00. Франкфурт
Сборная Германии стала первой командой, которая закрепила за собой место в 1/8 финала, одержав победу над Венгрией (2:0). Подопечные Юлиана Нагельсманна, вдохновленные великолепной игрой Флориана Вирца, Джамала Мусиалы и Тони Крооса, продемонстрировали впечатляющий футбол в двух матчах и вряд ли сбавят обороты во Франкфурте, потому что рассчитывают завершить групповой этап с максимальным количеством очков впервые с 2012 года.
Швейцария имеет все шансы выйти в плей-офф ЕВРО в третий раз подряд, имея в своем активе победу над Венгрией (3:0) и ничью с Шотландией (1:1). Немногие команды были бы рады встретиться с хозяевами турнира в их нынешней форме, но швейцарцы не проигрывали в последних трех встречах со своими соседями, забив девять мячей. Кроме того, сборная Швейцарии проиграла только один из последних 12 матчей на ЕВРО, выиграв четыре и сыграв вничью семь раз. Если команда Мурата Якина не уступит во Франкфурте, то выйдет в 1/8 финала.
Ранее соперники не встречались между собой в финальных турнирах чемпионатов Европы. На чемпионатах мира играли 4 раза - в 1938-м (1:1 и 4:2 в пользу Швейцарии), 1962-м (2:1 Германия) и 1966-м (6:0 Германия). В последний раз соперничали в Лиге Наций в 2020 году - обеменялись ничьими (1:1 в Швейцарии и 3:3 в Германии).
Таким образом, в официальных матчах Германия не обыгрывала швейцарцев с 1966 года, а Швейцария не побеждала немцев с 1938 года.
В товарищеских матчах самая свежая победа Швейцарии случилась в 2012-м (5:3), у Германии была в 2008-м (4:0).
Ориентировочные составы
Швейцария: Соммер; Шер, Аканджи, Родригес; Видмер, Джака, Фройлер, Эбишер; Ндой, Эмболо, Варгас
Германия: Нойер; Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц
Мнение экспертов
Корреспондент по сборной Швейцарии Анна-София Фолльмерхаузен
Грамотные тактические решения привели к тому, что сборная Швейцарии набрала четыре очка в первых двух матчах, хотя она не всегда выглядела настолько доминирующей, насколько ей бы хотелось. Перед Якином теперь стоит задача найти правильный подход к игре с хозяевами, которые набрали фантастическую форму.
Корреспондент по сборной Германии Фил Ребер
На пресс-конференции сборной Германии за два дня до матча прошло более 20 минут, прежде чем был задан первый вопрос о Швейцарии. Возможно, это связано с тем, что команды знакомы, так как многие игроки хорошо знают друг друга по играм в чемпионате Германии. Будут ли какие-нибудь сюрпризы? Безусловно, но, вероятно, не с точки зрения состава сборной Германии, поскольку Нагельсманн заявил, что не любит нарушать ритм своей команды.
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин: „В таких матчах, как этот, надежда мало что значит. Все дело в качестве игры, которое вы можете продемонстрировать на поле. Германия показывает зрелищный футбол. Нам не терпится поскорее выйти на поле и сыграть. Мы не находимся в безвыходном положении, а значит, нас ждет интересный матч, я в этом не сомневаюсь“.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн: „Мы хотим занять первое место в группе, и сейчас это наша главная цель. Всегда приятнее, выходить в плей-офф с первого места. Я бы хотел избежать встречи с сильным соперником в 1/8 финала, но мы не можем повлиять на результаты в других группах. Мы хотим и дальше продолжать держать ритм. Я не собираюсь делать семь замен - это исключено“.