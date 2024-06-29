Сборная Италии не смогла защитить титул чемпиона Европы по футболу

В Берлине на футбольном ЕВРО-2024 состоялся первый матч 1/8 финала. Действующий чемпион сборная Италии проиграла сборной Швейцарии (0:2) и не смогла защитить свой титул.

Швейцария уверенно вышла из группы А со второго места, не проиграв ни одного матча (+1=2-0), и даже могла обогнать Германию в споре за первую строчку, не сравняй Никлас Фюллькруг счет в добавленное время. Беспроигрышная серия Швейцарии составлялат 7 матчей (+3=4).

Действующие чемпионы ЕВРО итальянцы отыграли групповой этап нервно: на 23-й секунде матча пропустили от Албании (2:1), потом было поражение от Испании (0:1) и спасение против Хорватии (1:1) с эффектным голом Дзакканьи на 98-й минуте.