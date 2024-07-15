Сборная Испании победила Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы

До игры
Испанцы начали этот ЕВРО безупречно, став единственной командой, которая набрала 9 очков и не пропустила ни одного гола (5-0). В команде Луиса Де ла Фуэнте опыт ветеранов Родри и Альваро Мораты отлично сочетается с талантом юных Ламина Ямаля и Нико Уильямса. Перед нынешней версией „Фурия роха“ капитулировли действующие чемпионы итальянцы (1:0), хозяева ЕВРО немцы (2:1) и традиционные фавориты французы (2:1).
Для Испании нынешний финал на чемпионатах Европы - пятый в истории. Команда трижды брала золото (1964, 2008 и 2012) и лишь однажды уступила в решающем матче - сборной Франции в 1984 году, которая тогда являлась хозяйкой турнира.
Испанцы не знают поражений в финальных турнирах ЕВРО с 2016 года. В 2021-м они лишь по пенальти уступили в полуфинале Италии. С учетом отборочного цикла победная серия команды составляет 12 игр. А шесть побед на одном ЕВРО - новый рекорд в истории турнира.
Сборная Англии на группвом этапе тоже не проиграла ни разу, но смогла одолеть только Сербию (1:0), а против Дании и Словении делила очки. В плей-офф команда Гарета Саутгейта в трех матчах подряд она пропускала первой, но отыгрывалась и проходила дальше. Три волевые победы подряд на стадии плей-офф - никому прежде такое не удалось.
В матчах на выбывание англичанам удаются концовки игр. В 1/8 финала против Словакии они ушли от поражения на 90+6 минуте (2:1 в дополнительное время). В четвертьфинале против Швейцарии отыгрались на 80-й минуте и точнее были в серии пенальти (5:3). А в полуфинале против Нидерландов забили победный гол на 91-й минуте.
Три года назад Англия тоже играла в финала, но тогда проиграла по пенальти итальянцам. Теперь команда „трех львов“ второй раз подряд сыграет в решающем поединке и вновь находится в одном шаге от первого титула на ЕВРО.
Финалисты сыграли между собой 15 матчей: по 6 побед при трех ничьих. На чемпионатах Европы ранее встречались дважды. В 1980-м Англия выиграла в группе 2:1, а в 1996-м в четвертьфинале после 0:0 англичане взяли верх в серии пенальти (4:2).
Дважды команды соперничали в финальных турнирах чемпионатов мира. В 1950-м Испания победила 1:0, в 1982-м была ничья 0:0.
В последний раз встречались в рамках Лиги Наций УЕФА. На групповом этапе обменялись гостевыми победами - 2:1 в пользу Испании в Лондоне и 3:2 в пользу Англии в Севилье.
Ход матча
Перед матчем трофей за победу на чемпионате Европы на поле вынес итальянский футболист Джорджо Кьеллини - капитан „Скуадра Адзурры“ на победном для нее ЕВРО-2020.
Финал обслуживал 35-летнему французу Франсуа Летесье. Он стал самым молодым арбитром, которому было доверено провести решающий матч ЕВРО.
Начало было осторожным. Испанцы держали мяч, но от быстрых атак пришлось отказаться: англичане не шли в прессинг, предпочитая всей командой встречать соперника на своей половине поля.
Матч держал в напряжении, однако в первом тайме все свелось к борьбе и к тому, чтобы разрушить игру соперника. Испанцы заработали первый угловой на 13-й минуте, когда Уильямс оказался слева в штрафной, но в подкате был накрыт Стоунзом. После углового Родри сделал скидку в центр, а Ле Норман попробовал пробить через себя - неудачно.
После этого эпизода испанцы продолжительный отрезок не появлялись в чужой штрафной. Англичане за это время соорудили несколько быстрых фланговых атак. Сначала справа Сака подключил вперед Уокера - его прострел прервал Лапорт. Через минуту Родри заблокировал удар Райта, а наброс Шоу к вратарской был не слишком точным.
С середины первого тайма испанцы стали построже играть в защите, и нападение англичан стало работать вхолостую. Нападающий Кейн в одном из единоборств получил желтую карточку, а когда предоставился шанс пробить с 17-ти метров, то попал в Родри.
Уже в компенсированное время англичане соорудили самый острый момент в первом тайме, который, впрочем, нельзя назвать стопроцентным. Навес со штрафного на дальнем краю вратарской нашел Фодена: полузащитник пробивал в касание, отваливаясь назад - Унаи Симон прикрыл ближний угол и четко зафиксировал мяч.
По итогам первого тайма - пресные 0:0 при минимуме голевых моментов. Испания нанесла 5 ударов (0 в створ), Англия - 3 (1).
Едва начался второй тайм, как Испания открыла счет. Команде, наконец, удалось быстрой атакой вскрыть оборону соперника. Ямаль прорвался в центральную зону и продлил налево на набегающего Уильямса, который пробил в дальний нижний угол ворот - 1:0. Англия в четвертом матче подряд пропустила первой.
После пропущенного гола игра раскрылась в оборон стороны. Англичанам уже не было смысла отсиживаться в обороне, однако контрвыпады испанцев таили куда большую опасность. За следующие 20 минут „Фурия роха“ вполне могла забить еще пару голов, чтобы создать комфортный задел. Так, Ольмо пробивал с разворота с той же точки, что и Уильямс, - мяч полетел в сторону от ворот. Потом Мората оттеснил защитника от мяча и оказался лицом к лицу с Пикфордом. Нападающий пробил мимо кипера, да слишком слабо - Стоунз успел выбить мяч с линии ворот. Следом со средней дистанции пробивал Уильямс - рядом со створом. На 66-й минуте Ямаль вошел в штрафную и целил в угол - Пикфорд перевел мяч на угловой.
За свою расточительность испанцы были наказаны на 73-й минуте. Сака набрал скорость на правом фланге, нашел в штрафной Беллингема, тот в касание сделал передачу назад под удар набегавшему Палмеру. Выстрел полузащитника метров с 25-ти получился точным: мяч слегка задел ногу Субименди и стал недосягаемым для Симона - 1:1. Палмер забил гол спустя всего 3 минуты после выхода на замену.
Последняя десятиминутка финала осталась за Испанией - она больше хотела вырвать победу именно в основное время. Дважды „трех львов“ серьезно выручал Пикфорд. В первом случае отменно среагировал на непростой удар Ямаля, во втором - когда вовремя вышел на перехват и снял мяч с головы у соперника.
И все же Испания добилась своего. Победный гол она забила на 89-й минуте. Кукурелья слева прострелил к вратарской, где вышедший во втором тайме Ойарсабаль опередил защитника и в падении переправил мяч в сетку - 2:1!
В компенсированное время Англия едва не отыгралась. После подачи углового Райс выиграл „второй этаж“ - Симон парировал, Гехи добивал головой - Ольмо также головой вынес мяч с линии ворот! Второй раз добивал Райс - мяч пролетел немного выше перекладины.
Сборная Испании удержала победный счет и выиграла золото ЕВРО-2024. Испанцы стали четырехкратными чемпионами Европы, что является рекордом.
По итогам финала лучшим игроком матча был признан вингер испанцев Нико Уильямс - автор первого гола.
Финал
Испания - Англия 2:1 (0:0)
Голы: Уильямс 47, Ойарсабаль 86 - Палмер 73.
Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Начо, 83), Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 46), Ольмо, Уильямс, Ямаль (Мерино, 89), Мората (Ойарсабаль, 68).
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Райс, Фоден (Тоуни, 89), Беллингем, Майну (Палмер, 70), Сака, Кейн (Уоткинс, 61).
Предупреждения: Кейн (25), Ольмо (31), Стоунз (53), Уоткинс (90+2).
Судья: Франсуа Летесье (Франция).
14 июля. Берлин. „Олимпиаштадион“. 71 000 зрителей.
Владение мячом: 62% - 38%
Удары (в створ): 14 (5) - 8 (3)
Угловые: 10-2
Фолы: 11-5
Передачи (точные): 587 (493) - 327 (268)