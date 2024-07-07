Сборная Англии обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал. Там она встретится с Нидерландами, победившими Турцию

Основное время в матче между Англией и Швейцарией закончилось со счетом 1:1, причем оба гола были забиты один за другим примерно за 10 минут до конца второго тайма.

Швейцарцы открыли счет на 75-й минуте, однако англичане ответили на это уже через пять минут: после удара Букайо Сака со значительного расстояния мяч ударился о траву, попал в штангу, а затем залетел в ворота.

Во время дополнительного времени ни одна из команд не смогла забить, в результате все решила серия пенальти.

Англичане забили все свои пенальти, а швейцарцы не сумели реализовать свой первый удар.

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