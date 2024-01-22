Саудовская сделка: Рафаэль Надаль разбил сердце Испании

"Я прочитал новости ночью и подумал, что так устал, что, наверное, не так понял, но на следующий день увидел, что это правда. Первое, что я подумал: почему он продался? У него много денег, он выиграл все, ему это не нужно, - рассказал Euronews мадридец Хайме, чьим кумиром Надаль был всегда. - Это настолько сильный удар, что мы можем начать новый отсчет времени с этого момента: первый год с тех пор, как Рафа продался".

"Деньги покупают все?" - спрашивают болельщики, указывая на нарушения прав человека в стране Персидского залива. Из соцсетей эта дискуссия переместилась в офисные коридоры, кафе и группы Whatsapp.

Надаль подписал соглашение с богатой нефтью арабской страной, чтобы "способствовать развитию спорта", но больше, чем его действия, испанцев поразило его заявление: "Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите здесь рост и прогресс".

"Теперь ясно, кто такой Рафа Надаль?" - этим вопросом задаются поклонники знаменитого теннисиста в соцсетях после того, как любимый сын испанского спорта стал "послом тенниса" в Саудовской Аравии.

"Я не понимаю необходимости так продаваться, но и не виню его: когда речь идет о больших деньгах, достоинство и честь исчезают, - написал Пабло Эрскин из Алькоркона в газете El País. - Неужели стоит жертвовать принципами ради нескольких миллионов?"

А Гонсало обсудил демарш теннисиста со своими коллегами во время перерыва на кофе в банке, в котором он работает в Лондоне: "Трудно быть объективным, потому что для меня Надаль - Бог, но ясно, что это не лучшее, что он мог сделать".

Есть те, кто задается вопросом, почему самая популярная звезда испанского спорта приняла такое решение, а есть те, кто защищает своего кумира даже в самых серьезных спорах.

"Я не знаю, хорошо ли это соглашение для его имиджа, но я думаю, что он делает это ради развития тенниса и своей академии, а не ради денег. Я по-прежнему верю в ценности и принципы Надаля", - говорит Хорхе, испанец, живущий в Германии, который утверждает, что не пропустил ни одного матча Надаля.

Манящие нефтедоллары



