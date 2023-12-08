Самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года стала 19-летняя теннисистка

Годовой доход третьей ракетки мира, чемпионки US Open составил 22,7 млн долларов, из них 6,7 млн — призовые. Рекламные контракты с New Balance, Head, Bose, Barilla, UPS и другими компаниями принесли Гауфф 16 млн долларов.

На втором месте рейтинга — 22-летняя польская теннисистка Ига Швентек. За 2023 год она заработала 21,9 млн долларов, призовые из них — 9,9 млн. У нее есть контракты с Rolex, Visa, Infosys, Tecnifibre и Porsche.

Третью строчку заняла 20-летняя фристайлистка Эйлин Гу, выступающая за Китай. Доход двукратной олимпийской чемпионки в 2023 году составил 20 млн долларов, при этом за выступление на соревнованиях она получила только 27 тысяч. Среди спонсоров Гу — Red Bull, Tiffany, Louis Vuitton, Victoria’s Secret.

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