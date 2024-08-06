Президент и премьер Литвы поздравили литовских баскетболистов 3х3 с бронзой: они это сделали!

„Они это сделали! Несмотря на неудачи и спотыкания, сборная Литвы по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже выстояла, боролась и завоевала бронзовые медали!“ – написал в понедельник вечером на своей странице в Facebook президент Гитанас Науседа.
„Поздравления Эвалдасу Джяугису, Аурелиюсу Пукялису, Шарунасу Вингялису и Гинтаутасу Матулису. Отличный дебют на Олимпийских играх. Спасибо за неповторимые эмоции и радость для Литвы!“ – поблагодарил он.
В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните поздравила не только команду, но и порадовалась росту и развитию национального баскетбола 3х3.
„Путь команды-тройки к медальному подиуму — лучшее напоминание о том, как важно не сдаваться, споткнувшись в начале пути, не терять веру в себя, друг в друга, получать удовольствие от пребывания на самой престижной спортивной сцене и от того, что умеешь лучше всего. Тыл каждого олимпийца по имени Литва сегодня вечером искренне празднует вместе с Вами“, – говорится в поздравлении премьер-министра.
В понедельник вечером на летних Олимпийских играх в Париже мужская сборная Литвы по баскетболу 3х3 одержала победу над своими латвийскими соседями и завоевала бронзовые медали. Это вторая медаль Литвы на Олимпиаде в Париже: бронзу завоевала также гребец Виктория Сенкуте.