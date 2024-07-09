Первый полуфинал ЕВРО-2024: капитана испанцев травят, Гризманна могут посадить в запас

„Мы пытаемся выиграть турнир, а наши СМИ сливают тактическую информацию через пару часов после окончания тренировки. Как всё это поможет сборной Англии? Как команде поможет то, что мы даём информацию швейцарцам, которые, возможно, ожидали чего-то другого? Я должен сказать об этом, поскольку нам приходится работать в таких условиях. Это сложнее, чем должно быть, но наша команда всё равно двигается дальше“, — цитирует Саутгейта talkSPORT.
Впрочем, пока все сливы никак не сказываются на результатах сборной Англии. Она до сих пор не потерпела ни одного поражения, хотя и выиграла в основное время всего один раз. 10 июля сборная Англии встретится в полуфинале ЧЕ-2024 с Нидерландами. На этот раз обойдётся без сливов?
Дешам с иронией отреагировал на критику сборной Франции
Французы выступают на Евро примерно в том же ключе, что и англичане. Такую игру нельзя назвать яркой и интересной, но она приносит результат. Не зря же и те, и другие добрались до полуфинала ЧЕ-2024. Тем не менее эксперты и журналисты не упускают возможности покритиковать обе сборные. Главный тренер французской сборной Дидье Дешам отреагировал на это с иронией.
„Если вас так утомляет переключать каналы, то скажу, что необязательно смотреть наши матчи“, — приводит слова Дешама Mundo Deportivo.
Возможно, кто-то и воспользуется советом тренера, но как можно пропустить матчи плей-офф чемпионата Европы? Тем более когда осталось всего четыре претендента на трофей.
Гризманн не попадёт в стартовый состав на полуфинал?
Инсайд от французского издания L’Euipe — Дешам может оставить Антуана Гризманна в запасе. И речь идёт не о матче, который ничего не значит, а о полуфинале Евро. По данным источника, главный тренер сборной Франции хочет выпустить с первых минут Усмана Дембеле, а Гризманна оставить в запасе. Компанию Дембеле в линии атаки составят Килиан Мбаппе и Рандаль Коло Муани.
Гризманн пока играет не так, как многие от него ждут. Даже партнёры по сборной Франции рассчитывают на совсем другого Антуана. Вот, к примеру, что сказал полузащитник Адриен Рабьо: „Мы ожидаем от Гризманна гораздо большего, потому что знаем, на что он способен. Можем победить и без него, конечно, но было бы легче, если бы Антуан был в отличной форме“.
На этом чемпионате Европы Гризманн до сих пор не забил ни одного мяча. С другой стороны, французы отличились на турнире всего три раза (два мяча — следствие автоголов). Килиан Мбаппе — единственный футболист сборной Франции, который забивал на ЕВРО-2024. Да и он сделал это только с 11-метровой отметки.
Капитан испанцев может завершить международную карьеру
Нападающий Альваро Мората дебютировал за сборную Испании осенью 2014 года. С того момента он суммарно провёл 19 матчей на крупных турнирах и забил 10 мячей (семь — на Евро, три — на чемпионате мира). Перед полуфиналаом ЕВРО с Францией капитан испанской команды не исключил, что покинет сборную после окончания турнира.
„Покину ли я национальную команду после Евро-2024? Возможно. Не хочу много говорить об этом, но такое действительно может произойти, — цитирует Морату El Mundo.
По мнению Альваро, он не получает должного уважения в родной стране: „В Испании не уважают никого и ничего. Я говорил много раз, что чувствую себя счастливее за пределами родной страны. На днях кто-то написал, что я плакал, потому что получил жёлтую карточку. Что за бред! Я плакал, потому что сборная Испании вышла в полуфинал крупного турнира. Меня критикуют, хотя я готов отрезать руку ради победы на Евро“.
Накануне полуфинала ЕВРО в испанском издании El Confidencial вышла статья под заголовком „Мората – капитан, который позорит Испанию, и не только своей плохой формой на Евро“.
Супруга Мораты Алисе Кампелло отреагировала на критику СМИ в адрес своего мужа.
„Я ненавижу играть роль жертвы и нагнетать скандал, но эта ситуация, извините, мне не кажется нормальной. Единственное, что я вижу, – бездарный журналист вот с таким заголовком за день до полуфинала Испании“, — приводит слова Кампелло Daily Mail.