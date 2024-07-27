Первыми чемпионами Олимпиады-2024 стали китайские стрелки из винтовки

Соревнования по пулевой стрельбе проходят в Шатору (Франция). В смешанных командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров выступали 28 дуэтов. Латвийские стрелки в этом виде программы не участвовали.

В финале китайский дуэт Хуан Юйтин / Шэн Лихао со счетом 16:12 выиграл у Кым Джи Хен и Пака Ха Чона из Южной Кореи.

В матче за бронзовые награды казахстанский дуэт в составе Александры Ле и Ислама Сатпаева выиграл у немцев Анны Янссен и Максимилиана Ульбрих асо счетом 17:5.