Парижская Олимпиада в цифрах: 31 мировой рекорд и лучшие атлеты по медалям

Латвия на Олимпиаде-2024 осталась без медалей во второй раз после восстановления независимости страны (впервые это было в Рио-2016) и в четвертый раз в истории современных Олимпийских игр. Лучшие результаты в Париже - 4-е место в мужском баскетболе 4х4 (после золота в Токио-2020) и 5-е место велогонщика Тома Скуйиньша в групповой гонке). Всего латвийские спортсмены 4 раза попадали в топ-10, тогда как эстонцы - 9 раз, литовцы - 15 раз.