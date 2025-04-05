Александр Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной РФ. В Национальной хоккейной лиге он проводит 20-й сезон. С начала карьеры в НХЛ он играет в составе „Вашингтон Кэпиталз“, с которой в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Между тем, в США критикуют Овечкина за открытую поддержку президента РФ Владимира Путина, которая продолжается и после начала полномасштабной войны, развязанной им против Украины.