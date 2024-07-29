Организаторы ОИ-2024 извинились за церемонию открытия, а МОК удалил ролики с YouTube

Церемония, проходившая в Париже 26 июля, вопреки традиции состоялась не на стадионе, а в центральной части города: она была сосредоточена вокруг реки Сена, по которой проезжали корабли и лодки с атлетами.
На соседних с Сеной зданиях выступали многочисленные певцы, танцоры и другие артисты. В одном из фрагментов шоу несколько драг-королев (так называют артистов-мужчин, которые переодеваются в женскую одежду и используют броский макияж) изображали сцену, в которой многие увидели отсылку к „Тайной вечере“. Там также был представлен полуобнаженный певец в образе греческого бога Диониса.
Некоторые другие комментаторы считают, что сцена могла отсылать к другому произведению искусства: к написанной в XVII веке картине художника Яна ван Бейлерта „Пир богов“, которая изображает сцену из греческой мифологии и которая находится в одном из музеев Парижа.
Эту версию косвенно подтвердил и Томас Жоли, арт-директор церемонии открытия: он заявил, что имелась в виду не „Тайная вечеря“, а сцена с языческими богами на Олимпе. „В моей работе вы никогда не найдете желания унизить кого-то и что-то“, — сказал он телекомпании BFMTV.
„Мне кажется, все совершенно очевидно: к столу прибывает Дионис. Он здесь, потому что он бог праздника, вина и отец Секуаны, богини реки Сены. Идея заключалась скорее в том, чтобы провести большой языческий фестиваль, связанный с богами Олимпа, олимпизмом“, - пояснил Жюли.
Жолли был явно раздосадован тем фактом, что его неправильно поняли: „Если мы будем использовать нашу работу для возрождения разногласий, ненависти и она будет продолжать прогрессировать, хотя я считаю, что мы добились небольшого мира, то это будет очень обидно. Вы никогда не отыщете во мне желания высмеивать, очернять что-либо. Я хотел провести церемонию, которая восстанавливает и примиряет“.
Жолли не назвал прямую идею вдохновения, но в соцсетях нашли другую картину, напоминающую сцену из церемонии — это работа голландского художника Яна ван Бейлерта „Пир богов“. В центре ее композиции восседает Аполлон, бог Солнца, а на переднем плане лежит Дионис.
Некоторые католики сочли этот фрагмент церемонии открытия оскорбительным. Католическая церковь Франции осудила церемонию, которая „включала в себя сцены глумления и издевательства над христианством“, передает агентство Reuters.
Кроме того, мальтийский архиепископ Чарльз Скиклуна — один из руководителей доктринального офиса Ватикана — заявил, что связался с послом Франции в Мальте, чтобы пожаловаться на „безосновательные оскорбления“. „Я хотел бы рассказать, что огорчен и крайне разочарован в связи с оскорблением, нанесенным нам как христианам во время церемонии открытия… когда группа дрэг-артистов спародировала Тайную вечерю Иисуса“, — написал он в сети Х (бывший твиттер).
Спустя два дня после открытия ОИ-2024 оргкомитет Игр принес извинения за церемонию открытия Игр.
„Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества. Нам кажется, что мы этого добились. И если мы кого-то обидели, то приносим извинения“, – сказала директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.
В оргкомитете Олимпиадыотметили, что „если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль“, говорится в заявлении МОК.
Оргкомитет Парижа-2024 еще во время церемонии объяснил, какой смысл у этих сцен. Вот так он описал тот самый момент с якобы „Тайной вечерей“: „Мир – это сцена, а Париж – подиум. Церемония открытия – крупнейший ночной клуб Франции. Знаменитости представляют молодых и талантливых французских дизайнеров, а диджей Барбара Бутч задает ритмы“.
Полная дама в короне с лучами по центру – это как раз диджей Барбара Бутч, а не одна из дрэг-квин, как многие подумали. Да и артистов вокруг нее куда больше двенадцати. Синий певец на самом деле олицетворял греческого бога Диониса: „Интерпретация греческого бога Диониса заставляет нас осознать абсурдность насилия между людьми“.
Извинение организаторов обидело артистов, принимавших участие в сцене, которая вызвала споры, сообщает Русская служба Би-би-си.
„Когда вы извиняетесь, то признаете ошибку, то есть признаете, что целенаправленно сделали что-что, чтобы принести вред. А это не так, — цитирует Reuters Хьюго Бардена, который в образе дрэг-королевы Паломы участвовал в церемонии открытия Олимпиады. — Людей беспокоит не тот факт, что мы воспроизводим картину, а то, что ее воспроизводят квир-люди“.
Хотя Франция является страной с преимущественно католическим населением, ее законы отделяют церковь от государства и не запрещают святотатство. Некоторые французы считают право святотатствовать неотъемлемой частью свободы слова, напоминает Reuters.
В МОК также объяснили исчезновение ролика с хайлайтами открытия Игр с YouTube.
Ролик с самыми яркими моментами церемонии открытия ОИ-2024 пропал с ютуб-канала МОК. Также видео недоступно для просмотра на сайте МОК.
„МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынка. В частности, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, поэтому просмотр видео невозможен. Они не были удалены“, – заявили в пресс-службе.